Bratuškova in Šarec v novi stranki težko podpredsednika

»Za to je še prezgodaj,« odgovarja Robert Golob na vprašanje, ali bosta Alenka Bratušek in Marjan Šarec, prvaka SAB in LMŠ, dobila po združitvi v njegovi stranki kakšno funkcijo, na primer podpredsedniško.

To se je namreč zgodilo po blejskem kongresu leta 1994, na katerem je nastala LDS. Stranko je vodil Janez Drnovšek, nekdanji predsedniki pridruženih strank – Demokratske stranke, Socialistične stranke in Zelenih – ekološko-socialne stranke – Igor Bavčar, Viktor Žakelj in Peter Tancig pa so postali podpredsedniki.

Naši sogovorniki ocenjujejo, da sta z ministrskimi mesti v vladi Roberta Goloba prvaka LMŠ in SAB dobila dovolj, poleg tega ima Gibanje Svoboda že dve podpredsednici. Združitveni kongres po zelo hitrem povezovanju Gibanja Svoboda, LMŠ in SAB bo prihodnji mesec, postopke povezovanja pa v imenu LMŠ vodi Brane Golubović, nekdanji vodja poslanske skupine stranke, ter v imenu SAB generalni sekretar stranke Jernej Pavlič.

Golubović, v preteklosti je bil član LDS in Pozitivne Slovenije, bi po ocenah naših sogovornikov lahko postal tudi eden od državnih sekretarjev v kabinetu Roberta Goloba. Ker je v času Šarčeve manjšinske koalicije dobro koordiniral delo med vlado in državnim zborom, ga nekateri vidijo na funkciji, ki jo je za Janeza Janšo zadnji dve leti opravljal Vinko Gorenak.