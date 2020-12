Bržan v Popovičevi pobudi vidi le možnost odškodninskih tožb

Boris Popovič zagotavlja, da bi občina lahko odkupila zemljišče Toncityja ter Koper z zelenim pasom povezala s Škocjanskim zatokom. Foto Jože Suhadolnik

Bržan in lastniki zemljišč o odškodninskih tožbah

Koprski župansvari pred referendumsko pobudo za ponovno vzpostavitev parka na zasebnem zemljišču Toncityja, ki jo je z več kot tisoč zbranimi podpisi sprožil njegov predhodnik. Opozarja, da bi to občino izpostavilo tožbam z visokimi odškodninskimi zahtevki. Popovič pa po drugi strani izpostavlja, da bi občina omenjeno zemljišče lahko odkupila ali pa se dogovorila za izvedbo že zamišljenega projekta – obsežnega parka in 300-metrske stolpnice – v javno-zasebnem partnerstvu.Župan Aleš Bržan se je na pobudo za razpis referenduma, ki bi izničil nedavno sprejet odlok koprskega občinskega sveta za razveljavitev statusa parkovnih površin na območju nekdanjega stanovanjsko-poslovnega projekta Toncity, odzval s svarilom, da bi to občino lahko drago stalo. Toncity, kot se imenuje območje, obsega zemljišče med Ferrarsko, Kolodvorsko in Ankaransko cesto. Pred več kot desetletjem ga je odkupil ameriški poslovnež srbskega rodu(zdaj je tudi lastnik ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija). Glede na to, da sta Mandarić in takratni župan Boris Popovič prišla navzkriž glede koprskega nogometnega kluba, kjer sta najprej sodelovala, bi vzpostavitev parka na Mandarićevih koprskih zemljiščih lahko razumeli tudi kot maščevalno potezo. »To nikakor ni maščevanje, ampak smo pri projektu parka in načrtih za 300-metrsko stolpnico na začetku sodelovali,« trdi Popovič. Po njegovih besedah zato tudi lastniki zemljišč – poleg Mandarića še NLB in izolski podjetnik– ne morejo zahtevati odškodnine.Pravi tudi, da so si za časa njegove uprave zamislili parkovne površine tako na območju Toncityja kot tudi na parkirišču za poslovnim kompleksom Barka, kjer bi bila podzemna garaža (sedanja uprava je podprla nadzidano garažo) in na luškem terminalu za tovornjake. Tako bi z zelenim pasom povezali staro mestno jedro in Škocjanski zatok. Ob robu parka bi zgradili tristometrsko stolpnico. »S svetovno znanim arhitektom Santiagom Calatravo smo si zamislili Eifflov stolp 21. stoletja – kakršnega zdaj gradijo v Dubaju,« razlaga Popovič.»Pobuda ne zahteva ohranitve Centralnega parka Koper, kot zatrjujejo pobudniki, saj ta park ne obstaja. Pobuda zahteva le ohranitev spornega dokumenta, kar pa ima lahko uničujoče posledice,« se je odzval župan Aleš Bržan, ki je kljub temu napovedal, da bo korektno izpeljal vse referendumske postopke., ki je odkupil del zemljišča od Mandarića in želi na tem območju zgraditi stanovanjsko sosesko, je napovedal, da bodo lastniki zemljišča, če referendum uspe, od koprske občine zahtevali 18 milijonov evrov odškodnine. Milan Mandarić pa se je na Popovičeve navedbe odzval, da nikoli ni sodeloval pri načrtih za park in stolpnico ob njem. Po razglasitvi parka na njegovem zemljišču se je obrnil na ustavno sodišče, na pobudo NLB pa zadevo presoja tudi upravno sodišče.