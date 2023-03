Grah Whatmough: Do razsodbe ustavnega sodišča na čelu radia brez sprememb

Danes je potekel mandat Mirku Štularju, v. d. direktorja Radia Slovenija, ki pa naj bi – tako je za Delo zatrdil v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough – na tej poziciji ostal do razsodbe ustavnega sodišča. Z začasnim zadržanjem dela novele zakona o RTV Slovenija so ustavni sodniki s petimi glasovi za in tremi proti namreč odločili, da vodstvo še naprej opravlja tekoče posle. »Zato tu sprememb do odločitve ustavnega sodišča ne bo,« je navedel Grah Whatmough.

Programi Radia Slovenija sicer dosegajo rekordno poslušanost, zato vseskozi obstaja tudi težnja po vplivanju na radijske vsebine. Te je moral Štular, vključno z izborom glasbe – še posebej na Valu202 –, zato večkrat zagovarjati tudi pred programskimi svetniki, ki jih je v večini imenovala Janševa koalicija in po odločitvi za zadržanje novele zakona o RTV Slovenija prav tako za zdaj ostajajo na svojih položajih.

Kdaj bodo ustavni sodniki sprejeli dokončno odločitev, še ni jasno, a predvsem za informativni program TV Slovenija to pomeni nadaljnjo politizacijo in nadaljevanje nastajanja hudih škodljivih posledic – Ksenija Koren je bila imenovana še za vršilko dolžnosti urednice zunanjepolitične redakcije –, v negotovosti pa je v tem času pravzaprav celotna Kolodvorska.

Tako so se še danes dopoldne spraševali, ali je Val 202 brez odgovornega urednika, saj je Nejcu Jemcu včeraj potekel mandat. Njegova ponovna potrditev – edini je oddal popolno prijavo in dobil tudi podporo uredništva – pa je bila v negotovosti. Obvestila ni bilo. »Generalni direktor me je danes dopoldne obvestil, da je včeraj podpisal imenovanje in pogodbo za polni mandat,« se je danes na dogajanje kratko odzval Štular.

»Da se je zgodila takšna negotovost in zmeda, je nesprejemljivo, nezaslišano in predvsem neodgovorno. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija mora transparentno in jasno obveščati javnost predvsem pa zaposlene o imenovanjih predlogov odgovornih urednikov, ki po Statutu RTV Slovenija skrbijo za snovanje in produkcijo televizijskih in radijskih programov,« pa so zapisali v Aktivu novinarjev Radia Slovenija in spremembi politike komuniciranja z zaposlenimi, ki naj temelji na transparentnosti, jasnosti in pravočasnosti.