Čakalni čas za mizo: od pol ure do ene ure

»Delovanje ob veljavnih omejitvah pomeni več kot polovico manj miz in posledično toliko manj prometa. Osebja pa potrebujemo ravno toliko kot prej oziroma ga je treba dodatno angažirati za čiščenje, vzdrževanje, opozarjanje gostov na uporabo mask v zaprtih prostorih,« pravi Dada Jerovšek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Gostinci pričakujejo nadaljnje sprostitve

Ljubljana v soboto. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Hotelirji opozarjajo na številne omejitve

Petkova sprostitev prepovedi prehajanja med regijami, sobotno odprtje teras gostinskih lokalov po vsej državi in lepo vreme so konec tedna vrnili življenje na ceste in ulice slovenskih mest. Danes se odpirajo tudi hoteli, vendar za zdaj le manjši, medtem ko večji zaradi strogih omejitev, pomanjkanja rezervacij in nerentabilnosti ostajajo zaprti.Promet na primorski avtocesti v smeri proti morju je v soboto spominjal na tistega ob začetku poletne turistične sezone. Potovalni čas iz Ljubljane proti Kopru se je podaljšal za več kot eno uro, zastoji so nastajali tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. V nedeljo pa je bil povečan promet proti notranjosti države.Sprostitev zaščitnih ukrepov proti epidemiji se je močno poznala gostincem v slovenski Istri, ki so se odločili za odprtje. »Portorož je zaživel. Vrste za sladoled so nepregledne, na ulicah je zelo veliko sprehajalcev in kolesarjev, zasedena so parkirišča,« je včerajšnji dopoldan opisalaj, predstavnica portoroškega turističnega združenja. Veliko je tudi povpraševanj po nastanitvah, ki se – predvsem tiste manjše – odpirajo danes.V portoroški kavarni Mignon so se na naval obiskovalcev dobro pripravili. »Smo že začutili staro razpoloženje,« se je veselil vodja lokala. Presodili so, da notranjosti ne bodo uporabljali, saj ne bi mogli izpolniti vseh zahtev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Tako so imeli odprto le teraso. »Nekaj je bilo težav z gosti, ki so začeli samovoljno združevati mize ali jih prestavljati na sonce, a jim tega glede na razmere nismo mogli dovoliti,« je povedal sogovornik. »Delali smo zelo dobro ne glede na manjše število miz. Nekaj slabe volje je bilo med domačini, ki zaradi številnih drugih obiskovalcev niso dobili mize,« je izpostaviliz koprske kavarne Triglav. Ta teden zaradi slabega vremena ne pričakuje večjega obiska, a upa, da se bo blažitev ukrepov nadaljevala ter da bodo lahko zmanjšali trenutno predpisane trimetrske razdalje med mizami in podaljšali delovni čas po sedmi uri zvečer.Gnečo so imeli tudi na podeželju. »Na mizo so morali tisti, ki se niso naročili, čakati od pol do ene ure. Veliko je bilo pohodnikov, prevladovali so gostje iz notranjosti Slovenije, predvsem iz Ljubljane, Maribora in Celja. Imeli pa smo tudi nekaj stalnih italijanskih gostov,« je dejalaiz Gostilne Švab v Hrastovljah. Dodala je, da je bilo nekaj zmede glede pravil, predvsem pri dokazilih, ki jih morajo gostje pokazati, če želijo mizo v notranjosti lokala. Večinoma pa so raje izbrali zunanje prostore, za kar je bilo treba precej razširiti gostinsko teraso.Kaval Group, največji lastnik gostinskih lokalov v Ljubljani, je v soboto odprl pet od 16 enot. »V soboto so bili ljudje presrečni, da so lahko prišli na kavico in naročili še eno,« je povedala. Tudi v Kaval Groupu so »zelo veseli, da lahko delujemo, po drugi strani pa komaj čakamo, da bomo – z vsem spoštovanjem do omejitev in zdravja – zadihali na polno,« je dejala Jerovškova. »Delovanje ob veljavnih omejitvah pomeni več kot polovico manj miz in posledično toliko manj prometa. Osebja pa potrebujemo ravno toliko kot prej oziroma ga je treba dodatno angažirati za čiščenje, vzdrževanje, opozarjanje gostov na uporabo mask v zaprtih prostorih,« je še dodala.Čeprav turistični ponudniki v rumenih regijah lahko odprejo nastanitvene obrate, se številni na Gorenjskem in v obalno-kraški regiji za to možnost za zdaj ne bodo odločili. Kot so za STA izpostavili gorenjski turistični ponudniki, je težava predvsem v omejitvah glede strežbe hrane, pri čemer je za strežbo na terasah marsikje še prehladno. Opozorili so tudi na pomanjkanje rezervacij in nerentabilnost. Za večje hotele je pereča tudi omejitev, da lahko tržijo le 30 sob, in še to pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti oziroma cepljenju. V obalno-kraški regiji bo Sava Turizem odprla le manjša hotela v Izoli: Haliaetum in Mirta v sklopu San Simon resorta.