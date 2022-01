Če je novi milijonar Slatinčan, kmalu na stolp

Tretjič v desetih letih prirejanja Eurojackpota je bil glavni dobitek vplačan v Sloveniji, tokrat v Rogaški Slatini. Ali je srečni dobitnik in novi milijonar tudi občan Rogaške Slatine, še ni znano. Vsekakor pa v občini držijo pesti, saj bi z davkom na dobitek, lahko postavili razgledni stolp. Najvišji dobitek doslej je bil poleti 2014 vplačan v Žalcu, občina Žalec je denar porabila tudi za postavitev fontane piv.

Infografika Delo

»Ne morem še ničesar komentirati in sem raje zadržan, dokler ne bomo vedeli, od kod je srečnež. Vsekakor pa smo veseli, da smo s tem morda našli še en evropski vir za naše projekte,« je dejstvo, da je bil 11,1 milijona evrov vreden Jackpot vplačan na pošti v Rogaški Slatini, komentiral slatinski župan Branko Kidrič. Občina, kjer ima dobitnik stalno prebivališče, od dobitka namreč prejme 15-odstotni davek, ki v tem primeru znaša 1,67 milijona evrov. Kidrič si že nekaj let prizadeva, da bi v Rogaški Slatini postavili 106-metrski razgledni stolp, za katerega je občina v letošnjem proračunu predvidela dva milijona evrov: 1,4 milijona evrov iz razpisov ministrstva za gospodarstvo ter 600.000 evrov iz donacij. Ob tem so morali decembra vrniti 431.365 evrov neupravičeno porabljenih evropskih sredstev za Poslovni center Vrelec, zato bi bil davek na dobitek tudi za občino jackpot.

Najvišji dobitek v Sloveniji doslej je bil Jackpot v višini 28,2 milijona evrov, ki je bil vplačan v Žalcu. Žalski župan Janko Kos je dejal, da svojemu slatinskemu kolegu privošči to veselje in hudomušno dodal: »Vseeno pa bi še rajši videl, da je listek v Rogaški Slatini vplačal Žalčan. Naša občina je takrat dobila 4,2 milijona evrov. Dva milijona smo namenili za energetske sanacije, za kulturni dom, dva milijona evrov za infrastrukturo za danes uspešne poslovne cone, 200.000 evrov pa smo dali za fontano piv, ki je velika zgodba o uspehu. Imeli smo dvakratno srečo. Da je bil dobitnik naš občan in da smo dobro vložili. Ampak sreča spremlja pogumne.«

Dobitnik bo svoje milijone lahko prevzel od srede, 9. februarja dalje, časa za prevzem pa ima 90 dni. Kot je odgovorila Mateja Slamnik Kos iz Loterije Slovenije, mu bodo po odbitku davka na račun nakazali 9,46 milijona evrov, dobitka ni treba prijaviti v napoved za odmero dohodnine. Glede na to, da je Rogaška Slatina turistični kraj, je dobitnik lahko tudi tujec. V tem primeru občina davka ne bo dobila, pojasnjuje Slamnik Kosova: »Če je dobitnik tujec, 15-odstotni davek pripada Mestni občini Ljubljana, kjer ima Loterija sedež.« Še nekaj časa bo tako v tem volilnem letu kar nekaj županov stiskalo pesti.