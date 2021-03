Osrednja platforma z aktualnimi informacijami in podatki o cepljenju

Cilji osrednje spletne strani za cepljenje proti covidu -19 kot enega ključnih komunikacijskih orodij kampanje so vzpostavitev zaupanja v varnost, učinkovitost cepiv in priporočila strokovnjakov ter spodbujanje različnih ciljnih skupin k cepljenju in posledično povečevanje precepljenosti .

V okviru kampanje cepljenja proti covidu-19 so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) kot osrednjo digitalno informacijsko platformo vzpostavili samostojno spletno stran www.cepimose.si , ki je namenjena tako splošni kot tudi strokovni javnosti. Na spletni strani bo ves čas potekala kontinuirana komunikacija z namenom ozaveščanja javnosti o cepljenju in pomenu cepljenja, skladno s posameznimi fazami promocije cepljenja pa bo potekalo tudi informiranje o konkretnih organizacijskih in izvedbenih vidikih cepljenja.Spletna stran pokriva aktualne novice, predstavlja načrt cepljenja ter podaja ažurne informacije o številu opravljenih cepljenj in izvajanju cepljenja, dobavi cepiv, cepilnih centrih in neželenih učinkih, so zapisali z NIJZ. Z odgovori strokovnjakov so naslovljena najpogostejša vprašanja, posebni segmenti so namenjeni informacijam o cepivih, delovanju cepiv, zdravstvenim nasvetom in uporabnim gradivom ter objavi izsledkov raziskave pandemske izčrpanosti.Doslej je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom opravljenih 191.217 cepljenj proti covidu-19, z drugim pa 104.563 (do vključno 23. 3. 2021).Kot so pojasnili, v skladu z metodologijo spremljanja okužb s sars-cov-2 NIJZ zajema laboratorijsko potrjene primere z datumom izvida za pretekli dan. Na podlagi laboratorijske prijave se opravi še epidemiološko anketiranje, ki se navadno opravi na dan prijave, vendar ne vedno. Ker so podatki v stalnem procesu zbiranja in posodabljanja, je dnevna dinamika podatkov zato še toliko bolj izrazita. Zbrane podatke do vključno preteklega dne objavljajo vsak dan po 13. uri.