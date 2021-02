Cepljenje prinaša tudi gospodarski optimizem

Minimalna plača kot breme?

Prihodnje leto na predkrizno raven

Evropska komisija je rahlo znižala napoved gospodarske rasti v območju z evrom na 3,8 odstotka. Jeseni je za letos napovedovala rast v višini 4,2 odstotka. Prihodnje leto pa naj bi bila rast višja od prejšnje napovedi, 3,8 namesto tri odstotke.Tudi gibanja v Sloveniji bodo podobna. Letos naj bi imeli 4,7-odstotno rast (po prejšnji napovedi 5,1). A prihodnje leto bo skok s 5,2 odstotka močnejši kot po jesenski napovedi (3,8 odstotka), napovedujejo bruseljski analitiki. Lani se je slovensko gospodarstvo skrčilo za 6,2 odstotka.V območju z evrom bosta višjo rast od Slovenije letos imeli le Francija in Španija – v vsej EU pa še Hrvaška –, ki sta bili lani, po drugi strani, med najbolj prizadetimi. V analizi bruseljski strokovnjaki ugotavljajo, da sta v Sloveniji po okrevanju v tretjem četrtletju sledili visoka rast okužb in uvedba novih ukrepov, ki je znatno poslabšala gospodarsko vzdušje in zasebno potrošnjo.Vladni ukrepi za podporo zaposlovanju in podjetjem za preprečevanje insolventnosti so blažili učinek krize, ocenjujejo v evropski komisiji. A nezaposlenost se je nekoliko zvišala. Pandemija in omejitve so imele močan vpliv na gospodarstvo tudi v začetku leta 2021, zlasti v storitvenem sektorju. Manj prizadeta sta industrija in gradbeni sektor. Gospodarski položaj naj bi se postopoma popravljal s cepljenjem več ljudi in blažitvijo omejitev.V Bruslju opozarjajo, da bi po koncu podpornih ukrepov nedavno zvišanje minimalne plače lahko še povečalo breme za storitveni sektor, ki je v težavah. Ukrepi, ki bodo financirani iz mehanizma za okrevanje in odpornost, bodo po oceni evropske komisije v Sloveniji predstavljali 0,6 odstotka BDP.Na ravni območja z evrom kljub rasti števila primerov in pojavu novih različic virusa začetek cepljenje vidijo kot razlog za pazljiv optimizem. Gospodarstvo naj bi se prihodnje leto vrnilo na predkrizno raven. Evropski načrt za okrevanje bo po besedah komisarja za gospodarstvo»v prihodnjih letih zagotovil močno spodbudo najbolj prizadetim gospodarstvom, ki še ni vključena v današnjo napoved«.