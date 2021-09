Cepljenje s cepivom Janssen še poteka

Vodja službe za urgentno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Igor Rigler bo predvidoma ob 11. uri dal izjavo za medije o primeru mlajše bolnice, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju z vektorskim cepivom. Izjavo bomo prenašali v živo.

120.190

ljudi je bilo v Sloveniji cepljenih s cepivom Janssen. Prejeli so ga tudi številni športniki pred odhodom na Olimpijske igre.

Ljudje po vektorskem cepivu proizvajalca Johnson & Johnson (Janssen) bolj povprašujejo, saj je za izpolnitev pogoja PCT potreben le en odmerek. Nekatera cepilna mesta so že ostala brez tega cepiva, na zalogi ga nima več niti Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), imajo ga še v Mariboru in Celju, prihaja pa tudi nova dobava.Vlada je namreč na včerajšnji dopisni seji sprejela predlog za nabavo dodatnih 100.000 odmerkov omenjenega cepiva. Kupila ga bo od Madžarske, ki ima trenutno višje zaloge od dejanskih potreb po cepljenju s tem cepivom. Višina nabavne cene cepiva je enaka prodajni ceni proizvajalca tega cepiva.Ali bodo ljudje zaradi neželenega zapleta, ki naj bi ga to cepivo povzročilo pri 20-letnem dekletu , zdaj odklanjali cepljenje s tem cepivom, bo znano danes. »Posamezniki prihajajo na cepilna mesta nenaročeni in se o tem, s katerim cepivom se bodo cepili, večinoma odločijo tik pred zdajci. Včeraj zaradi tragične novice iz Ljubljane še ni bilo zaznati pretirane zaskrbljenosti, verjetno bo več vprašanj danes,« je dejal direktor mariborskega zdravstvenega doma. Navodil, da bi to cepivo umaknili, za zdaj še niso prejeli.Od začetka cepljenja do vključno 12. 9. 2021 so v Registru prejeli tri prijave po cepljenju s cepivom Janssen, ki so vsebovale neželen dogodek, ki se klasificira kot resen (0,8 odstotka glede na vse posredovane prijave). Ena oseba je po cepljenju umrla zaradi tromboze s trombocitopenijo. Komisija je ocenila, da je povezava s cepljenjem gotova. Gre za primer partnerke slovenskega diplomata v Bruslju, ki je bila cepljena s cepivom Johnson & Johnson nekaj dni pred razvojem prvih simptomov v okviru skupinskega cepljenja slovenskih diplomatov in njihovih družinskih članov. Zaradi tega primera so v Belgiji tudi začasno prekinili cepljenje mlajših od 41 let s tovrstnim cepivom.Kot je izvedelaTV Slovenija, je ženska nekaj dni po cepljenju dobila glavobol, imela je tudi otečeno nogo, zato je obiskala zdravnika. Ta je ugotovil, da ima globoko vensko trombozo. Po zdravljenju je nato ponoči doživela možgansko kap in po nekaj dneh v kritičnem stanju v bolnišnici umrla.Poleg tega primera so na NIJZ prejeli še naslednji prijavi neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija: možganska kap in venska tromboza. Primera sta še v fazi zbiranja podatkov.Neželen resen učinek, ki naj bi ga cepivo povzročilo pri mladenki, ki se zdravi na ljubljanski nevrološki kliniki, v zadnjem dostopnem poročilu še ni vpisan. Novo poročilo o neželenih učinkih po cepljenju bodo na NIJZ objavili predvidoma jutri ali v petek, do tedaj pa se mora torej javnost zadovoljiti z 17 dni starimi podatki.Po mnenju predsednice komisije za cepljenjebi bilo pametno, da se cepivo ta hip umakne, potem pa situacija analizira in cepljenje morda v določenih skupinah nadaljuje . Komisija, ki jo vodi, se v zvezi s tem še posvetuje. Javnost bo obveščena takoj, ko bo kaj novega.Danes ob 11.uri bo v zvezi z zapletom po cepljenju izjava pred Nevrološko kliniko ljubljanskega kliničnega centra.