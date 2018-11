Cerar: »Z Avstrijo imamo dobre odnose, zato si še toliko bolj želim, da bi nadzor na meji lahko čim hitreje odpravili«

Minister za zunanje zadeveje pred jutrišnjim srečanjem z avstrijsko ministrico za Evropo, integracije in zunanje zadevesprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. V pogovoru so se dotaknili predvsem prioritetnih vprašanj s področja neizkoriščenih možnosti pri pomoči in sodelovanju z našo narodno skupnostjo.Prioritete, ki so jih izpostavili predstavniki narodne skupnosti, bo tako lahko jutri izpostavil pri pogovoru z avstrijsko zunanjo ministrico ter drugimi pomembnimi predstavniki avstrijske oblasti. Prioritetno bo izrazil nadaljnjo podporo doslednemu uveljavljanju 7. člena avstrijske državne pogodbe (ADP) ter se zavzel za to, da Avstrija še naprej skrbi za slovensko manjšino ter jo priznava v čim bolj polni meri.»Iz pogovora sem razbral, da je po nekaj letih zelo uspešnega sodelovanja na tem nivoju sedaj v zadnjem času prišlo do neke vrste stagnacije in zastoja v teh odnosih,« je na srečanju pojasnil zunanji minister ter dodal, da se Evropa sooča s številnimi velikimi izzivi, med katerimi so denimo migracije, ki žal odtegnejo pozornost od drugih tem ter preglasijo ostale probleme. Na jutrišnjem srečanju se bo tako zavzel za to, da bo avstrijska vlada še naprej izražala posebno pozornost tudi slovenski narodni skupnosti.»Kot veste imamo z Avstrijo dobre odnose na vseh nivojih, zato si še toliko bolj želim, da bi tudi nadzor na meji lahko čim hitreje odpravili in izpostavili nazaj normalen pretok ljudi in blaga. Želim si, da bi še naprej zelo dobro ekonomsko sodelovali, da bi turisti še naprej prihajali iz Avstrije v Slovenijo in obratno. Storili bomo vse, da bodo sosedski odnosi v dobro obeh držav in tudi v dobro naše slovenske narodne skupnosti,« je še dodal.V imenu slovenske narodne skupnosti v Avstriji je spregovorila, predsednica Sosveta za slovensko narodno skupnost. »Osredotočili smo se na par perečih problemov, kjer vedno znova nastopi vprašanje financiranja, s tem pa je povezana tudi slovenska beseda v časopisu ter splošno vprašanje ohranjanja slovenskega šolskega sistema znotraj Avstrije. Naše upanje je, da bo vsaj ena teh točk uresničena,« je pojasnila.Avstrijska država namreč zadnjih dvajset let ohranja finančno podporo na enaki ravni, takšna sredstva pa za potrebe narodne skupnosti niso več zadostna. »Pričakujem, da bo avstrijska vlada prepoznala potrebo, da se obseg teh sredstev ustrezno povečuje, kajti časi se spreminjajo, potrebe naraščajo in tu ne gre za nek luksuz, gre za tisto, kar je bistvenega pomena za ohranjanje identitete naše narodne skupnosti, za njihovo kulturno ter drugačno življenje,« je pritrdil zunanji minister ter pojasnil, da bo tudi tovrstne probleme izpostavil na pogovoru z avstrijsko ministrico Kneissl.»Če v celoti vzamemo podporo Republike Slovenije v primerjavi z Avstrijo, je finančno sorazmerje zadnjih par let ena proti dva v prid Sloveniji. Od leta 1995 v Avstriji ni bilo nobenih premikov, kar je za tako bogato državo velika sramota,« je pred kratkim v intervjuju za Delo pojasnil, novoizvoljeni predsednik zbora narodnih predstavnikov (ZNP).Na današnjem srečanju s predstavniki narodne skupnosti so tako spregovorili tudi o problemu notifikacije Avstrijske državne pogodbe (ADP), saj v zadnjem času ni bilo zbližanja med avstrijsko in slovensko stranjo. Cerar sicer meni, da upoštevanje ADP v praksi ni sporno ter verjame, da bo prišel tudi čas za pravno notifikacijo. »Do te notifikacije bo nekoč moralo priti, vendar pa je treba za to izbrati primeren čas. Čas, ki ne bo obremenjen z evropskimi volitvami in migracijami do te mere, da bi bila lahko razprava o tako pomembni stvari pod vplivom aktualnosti, ki bi lahko uspele zadevo spolitizirati,« je še dodal.