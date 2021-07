Četrti val ne bi smel ogroziti pouka

V nadaljevanju preberite:

Odkar je konec junija strokovna skupina za cepljenje, ki jo vodi Bojana Beović, skladno s smernicami Evropske agencije za zdravila odločila, da je tudi pri nas proti covidu-19 mogoče cepljenje otrok v starosti od 12 do 15 let, se starši zanimajo, kaj cepljenje prinaša. Ali bo jesenski pouk v živo odvisen od precepljenosti šolarjev in dijakov?

