Za konec tedna že skoraj 30 stopinj Celzija, kako bo na Hrvaškem in v Italiji?

Petek bo v osrednji Sloveniji še delno oblačen, z jutranjimi temperaturami okoli 14 stopinj Celzija in najvišjimi dnevnimi do 26 stopinj Celzija. Veter bo šibak. V Mariboru bo zjutraj oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 23 stopinj Celzija, zvečer pa se bo vreme umirilo. Na Obali bo že petek zelo jasen. V Novi Gorici bodo najvišje temperature okoli 25, v Kopru okoli 22 stopinj Celzija.

V soboto bo vreme po vsej Sloveniji večinoma jasno, temperature pa bodo že dopoldne hitro rasle. V notranjosti države se bodo povzpele vse do 29 stopinj, najnižje jutranje temperature bodo okoli 15 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov bo na Štajerskem.

Nedelja bo podobno topla, vendar nekoliko bolj nestanovitna. Dopoldne bo še precej sončno, popoldne pa lahko predvsem na vzhodu in jugu države pričakujemo posamezne krajevne nevihte. Kljub temu bodo temperature ostale visoke, do 30 stopinj Celzija.

Hrvaška: sončno, a z opozorilom za nedeljo

Zagreb bo v soboto obsijan s soncem, temperatura se bo povzpela do 28 stopinj Celzija, jutranje temperature bodo okoli 14. Nedelja bo sprva podobna, a vremenoslovci napovedujejo večjo možnost neviht v popoldanskem času, za območje osrednje Hrvaške pa je izdano rumeno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht, ki jih lahko spremljajo močni sunki vetra in udari strel. Ob tem svetujejo previdnost pri načrtovanju aktivnosti na prostem.

Prihajajo prvi zelo topli dnevi. FOTO: Jure Eržen

Obalni deli Hrvaške, zlasti Istra in Dalmacija, bodo večinoma ostali suhi in topli, temperature bodo nekoliko nižje kot v notranjosti.

Italija: umirjeno in prijetno

Tržaško primorje bo v soboto in nedeljo imelo stabilno vreme. V soboto bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami okoli 22 stopinj Celzija, v nedeljo pa delno oblačno in še nekoliko topleje, do 23 stopinj. Možnosti za padavine ni, vreme bo primerno za izlete in obiske obmorskih krajev.

Za ljubitelje sonca in toplote bo skoraj vsa regija prava izbira. Če se boste podali proti Hrvaški, bodite v nedeljo pozorni na vremenska opozorila in nevihte. V Sloveniji bo konec tedna zelo prijeten za aktivnosti na prostem, a z dežnikom pri roki, če se odpravljate na popoldanski izlet v naravo. Italijanska obala pa ostaja zanesljiva izbira za miren spomladansko-poletni oddih.