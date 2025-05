Podražitve elektrike leto ali dve niso pričakovane

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji gospodinjstva in mali poslovni uporabniki za elektriko plačujejo manj od povprečja Evropske unije, prav tako je z omrežnino. Vlada je imela in še ima cilj, da povprečni gospodinjski odjemalec za elektriko na mesec ne bi plačal več kot 70 evrov. Z regulacijo cen in z interventnim zakonom, ki je odrezal najvišjo tarifo omrežnine, je povprečno gospodinjstvo v enem letu prihranilo 345 evrov.

Povprečni gospodinjski uporabnik, ki ga upošteva ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, na leto porabi 4030 kilovatnih ur (kWh) elektrike. To je po podatkih Sebastijana Roudija iz Energetske zbornice (EZS) kar velik uporabnik, saj mala gospodinjstva porabijo do tisoč kWh, velika večina stanovanj pa je v razredu med 1000 in 2500 kWh. Mala gospodinjstva so lani marca za elektriko plačala 14,7 evra, letos marca pa 11,2 evra. Malo manj so prihranila večja gospodinjstva, saj so marca lani za elektriko plačala 42,5 evra, letos pa manj kot 40 evrov.