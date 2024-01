Civilna družba pripravila podlago za šolsko reformo

V nadaljevanju preberite:

Vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, strokovnjaki različnih fakultet, sindikat in starši, ki so se pred dvema letoma povezali v partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem, so po številnih pogovorih s strokovnimi delavci, starši, pa tudi mladimi, pripravili obsežne dokumente z izhodišči in predlogi za razpravo, kakšno vzgojo in izobraževanje želimo. Ali jih je upoštevala skupina, ki pripravlja nacionalni program vzgoje in izobraževanja (NVPI), naj bi bilo znano že prihodnji teden.

Več kot sto ljudi je del partnerstva, ki je na Svizovi spletni strani objavilo dokumente, ki so podlaga za pripravo širšega programa oziroma nove, premišljeno oblikovane družbene pogodbe za vzgojo in izobraževanje v Sloveniji. Ko se je partnerstvo prvič predstavilo dva meseca pred volitvami leta 2022, so pojasnili, da bodo izsledke dali novemu ministru do začetka leta 2023. Zadeva se je precej zavlekla. Tudi zato, ker so dolgo iskali možnosti za sodelovanje s pristojnimi. Ni se izšlo. Člani partnerstva, imenovani v delovno skupino za pripravo NPVI, so iz nje izstopili.