Danes na protestu bereta Svetlana Makarovič in Zlatko

Kakor vsak petek, se bodo tudi danes ob sedmih zvečer na Trgu republike zbrali nasprotniki vlade. Tokrat se jim bosta pridružila pesnica Svetlana Makarovič in raper Zlatan Čordić - Zlatko, ki bosta predstavila svoji novi družbeno angažirani pesmi.

Protestniki so mnenja, da so bila »"grozilna pisma" (ki po varnostnem protokolu pošte sploh ne bi mogla priti do naslovnikov)« namenjena odvračanju pozornosti od davčne politike, »nepotrebnih smrti in odstopov urednikov na RTV Slovenija,« ter drugih vladnih potez.

Janezu Janši in Mateju Toninu bodo zato, danes poslali pisemske pošiljke, ki bodo z argumenti namesto z grožnjami zahtevale njun odstop in ponovne volitve. Protestniki napoveduje še velik »vseslovenski« protest, ki se bo zgodil 12. novembra.

Oblikovali pa so tudi spisek zahtev na področju infrastrukture, zelene mobilnosti, javnega potniškega prometa in stanovanjske problematike. Med drugim zahtevajo javen in dostopen železniški in avtobusni promet kot osrednje vodilo za infrastrukturno načrtovanje, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, izgradnja novih socialnih in javnih stanovanj za rešitev stanovanjske krize, prepoved oderuških najemnin in več kolesarskih poti.