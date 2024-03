Danes o predlogu, ki prepoveduje arome v elektronskih cigaretah

Člani odbora za zdravstvo bodo v okviru druge obravnave razpravljali o vladnem predlogu novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Predlog med drugim prepoveduje arome v elektronskih cigaretah, razen tobaka in mentola. Regulira nikotinske vrečke in ukinja kadilnice v zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Cilj omejevanja arom v tobačnih in povezanih izdelkih je zaščititi zdravje, predvsem otrok in mladostnikov, je navedeno v predlogu novele. Arome so namreč eden od ključnih dejavnikov za izbiro teh izdelkov med mladimi.

Pri nekaterih aromah so znani hudi škodljivi učinki na zdravje dihal. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da elektronske cigarete med drugim povečajo tveganje za bolezni srca in žilja, bolezni dihal in rakava obolenja.

Predlog novele ukinja kadilnice v zaprtih javnih in delovnih prostorih. Cilj predloga novele je sicer tudi uskladitev zakonodaje z evropskim pravnim redom.

Na NIJZ predlog novele podpirajo, menijo pa, da je treba pri elektronskih cigaretah prepovedati tudi aromo mentola. Predlagajo še, da bi skrajšali prehodno obdobje ukinitve kadilnic s pet na eno leto.

Inštitut pri tem podpira več tujih organizacij, denimo francoski Nacionalni odbor proti kajenju, ki so dodale pripombe k predlogu novele. V združenju vejperjev pa so poudarili, da so elektronske cigarete pomembne pri zmanjševanju uporabe tobačnih cigaret.

Svoboda, Levica in SD predlagajo več dopolnil, predvsem za večjo skladnost z evropskim pravnim redom.