Danes še uradni prevzem opravil v predsedniški palači

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je včeraj prisegla na slavnostni seji državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Prva predsednica v zgodovini Sloveniji in vrhovna poveljnica Sloveske vojske bo posle od dosedanjega predsednika Boruta Pahorja prevzela danes.

Po slavnostnem govoru je pred državnim zborom kot nova predsednica prisegla Nataša Pirc Musar. »Z današnjo prisego sem se zavezala, da bo vsak moj dan posvečen vam,« je obljubila državljanom ter se zavezala, da se bo odzvala vedno, ko bodo ogrožene suverenost, enakopravnost, pravičnost in socialnost.

Zavezala se je, da se bo zavzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekove pravice in avtonomijo državnih podsistemov. »Policija, vojska, diplomacija, zdravstvo in šolstvo so naša lastnina, zato nam mora biti mar, kako se s temi podsistemi ravna; vsi moramo vedeti, kje se politika mora ustaviti,« je že v prvem nagovoru med vrsticami ošvrknila vlado.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za Nato, mir in širitev EU

Zatrdila je, da je funkcija ne bo spremenila, »ostajam pristna, odkrita, srčna«, je dejala in obljubila, da bo služila ljudstvu, ki se spopada s številnimi izzivi. Na vzhodu divja vojna, za nami je poletje požarov in suš, v zimo vstopamo s hladnejšimi radiatorji, je povzela. Pred vojno nas po njenem mnenju ščiti zveza Nato, »ki nam omogoča kolektivno obrambo; obrambo, ki je hkrati branik miru«. Predsednica meni, da bi se morali boriti za mir in »biti tisti, ki povezujejo«, zato se bo zavzemala za širitev Evropske unije na Balkan.

»Evropa je naša razširjena družina,« je pojasnila Pirc Musarjeva, ki meni, da z Evropo delimo skupne vrednote, temelji družbe pa so po njenem vrednote svobode, enakosti in dostojanstva. Prepričana je, da bo v mednarodni skupnosti prepoznavna kot bojevnica za človekove pravice ter proti dezinformacijam in sovražnemu govoru.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Simbolnih gest je bilo veliko

Zavzela se je tudi za trajnostni način življenja, saj so podnebne spremembe največji izziv sodobnosti. Napovedala je, da z nastopom funkcije predsednice vstopa »v prvo bojno vrsto državljanskega poguma«.

Pred nastopom predsedniškega mandata se je zahvalila dosedanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju za njegovo delo. »V diplomaciji šteje simbolika. Simbolnih gest in pomembnih potez, ki krepijo prijateljstvo in zbližujejo narode, je bilo v prejšnjem desetletju veliko,« je dejala. Borut Pahor bo nekdanji novinarki, informacijski pooblaščenki in odvetnici, ki je postala prva ženska predsednica Republike Slovenije, posle predal danes.