Danijel Bešič Loredan bi preskakoval usklajevanje

Nekateri roki, ki so si jih določili ob januarskem koalicijskem vrhu o zdravstveni reformi, so se že iztekli. Čeprav si predsednik vlade Robert Golob želi, da bi zakone poslanci obravnavali še pred počitnicami, se mu načrti morda ne bodo iztekli. Vprašanj, na katera bo še treba odgovoriti in se o prvih dveh zakonih zdravstvene reforme uskladiti, je še kar nekaj.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa bo vsaj nekaj odgovorov moral ponuditi na forumu, namenjenem zdravstvu, ki ga bo v torek organizirala predsednica republike Nataša Pirc Musar in se ga bodo udeležili številni strokovnjaki iz zdravstva, politike ter predstavniki civilne družbe. »Skupaj bodo razpravljali o temah s področja zdravstva in predlagali rešitve za izboljšanje stanja,« so napovedali ter dejali, da potrebujemo celovito reformo, ki mora biti plod strpnega dialoga s stroko in tudi civilno družbo.