Delavci v gostinstvu in turizmu ostro proti razprodaji turističnih biserov

Sindikat delavcev gostinstva in turizma je v luči poročanja medijev, da bi lahko Madžari vstopili v turistično skupino Sava, objavil manifest, v katerem državljane poziva k obrambi slovenskega turizma pred razprodajo. Prodaja turističnega potenciala bi po njihovem ustvarila še težje pogoje dela, mladim pa odvzela možnost za stabilno zaposlitev.

Prodaja strateškega gospodarskega potenciala turizma pomeni nadaljevanje politike, ki po navedbah sindikata »žene slovenski narod in slovenske državljane v bedno hlapčevstvo tujemu kapitalu«.

Prepričani so, da bi taka prodaja zavrla dvig plač in ustvarila še težje pogoje dela, zaposlene delavce pa pahnila v vse večjo revščino. »Mladim odvzema možnost živeti v okoliščinah, v katerih si bodo lahko ustvarili stabilno zaposlitev, družino in si zagotovili varno starost,« so kritični. Posvarili so tudi pred izkoriščanjem delavcev v lovu za čim večjim dobičkom.

»Strnimo svoje vrste in ne dovolimo razprodaje najdragocenejših podjetij slovenskega turizma in najlepših delov naše domovine,« so pozvali v sindikatu. Ob tem so kritični do »gospodarskih in političnih elit«, ki po njihovih besedah že 30 let ropajo in narodno bogastvo, da zadovoljijo svoj pohlep.

FOTO: Jure Eržen/Delo

»Nimamo drugega orožja kot našo medsebojno solidarnost. Širimo zavest o tem, da moramo biti gospodarji na svoji zemlji in ne hlapci tujemu kapitalu,« so med drugim še zapisali v sindikatu. Borba za slovenski turizem je, kot so poudarili, borba za obrambo naroda in domovine ter dostojno, človeka vredno življenje vsakega posameznika.

Kot smo poročali, bi lahko sklad York svoj okoli 43-odstotni delež Save prodal madžarskemu skladu Diofa Asset Management, potem ko so zastali pogovori o prodaji tega deleža Slovenskemu državnemu holdingu (SDH).

Država naj bi imela sicer v primeru prodaje 43-odstotnega deleža Save v lasti Yorka drugemu kupcu predkupno pravico. Ali jo bo uveljavila, predsednik uprave SDH Janez Žlak za sobotno oddajo Utrip na Televiziji Slovenija ni mogel odgovoriti. Kot je dejal, so v dogovoru med SDH, Yorkom in družbo Sava glede dolga »vsi postopki jasno definirani«. Ali je prodaja Yorkovega deleža drugemu kupcu skladna s pogoji pogodbe, bodo preverili, če bo do prodaje prišlo.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po usmeritvi iz strategije razvoja turizma, ki se je iztekla z lanskim letom, gospodarsko ministrstvo pa pripravlja novo, naj bi država svoje lastništvo v turističnih družbah konsolidirala v okviru državnega turističnega holdinga. Za prenos na turistični holding je bilo predvideno tudi lastništvo države - prek SDH in Kapitalske družbe ima v lasti nekaj manj kot 47-odstotni delež - v Savi.

Žlak je sicer decembra v intervjuju razkril, da so v letnem načrtu upravljanja poleg možnosti nakupa in oblikovanja turističnega holdinga predvideli še druge možne scenarije, kot na primer združitev Save in Save Turizma ter skupno prodajo s skladom York.

Na poročanje medijev se je prejšnji teden odzval tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki pa je na zapisal, da bi država, če bi prodajala svoj delež Save v stanju, kot je sedaj, delala škodo slovenskemu turizmu. Dodal je, da njegovo stališče ostaja jasno: najprej konsolidacija slovenskega turizma, šele nato prodaja.