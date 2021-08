V Podravju največ primerov različice delta

Različica delta v 99,4 odstotka vzorcev NLZOH



V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana v vzorcih v obdobju od 16. do 22. avgusta med 648 analiziranimi vzorci potrdili 644 primerov različice delta, kar predstavlja 99,4 odstotka vseh analiziranih vzorce.



Največ primerov različice delta so v tem obdobju potrdili v Podravju (203), sledijo savinjska in obalnokraška (91), gorenjska (87) in jugovzhodna regija (58). Najmanj primerov različice delta so potrdili v primorskonotranjski (7), goriški (3) in zasavski regiji (1), piše na spletni strani nacionalnega laboratorija.



NLZOH je v tem obdobju potrdil tudi en primer različice alfa. Preostalih dveh različic beta in gama, ki imata status različic posebnega pomena, pa tokrat niso potrdili.



Skupaj sta NLZOH in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) v Sloveniji doslej potrdila 4187 primerov različice delta in 11 primerov različice delta plus. Potrdili so tudi 10.800 primerov različice alfa, 29 primerov različice beta in devet primerov različice gama.



Ker je delta različica bolj nalezljiva od drugih, NLZOH poziva vse, ki še niso polno cepljeni, da se cepijo čim prej.

V Sloveniji so v ponedeljek ob 2916 PCR testih potrdili 538 novih okužb s koronavirusom. Delež okužb je tako znašal 18,4 odstotka. Opravili so tudi 33.796 hitrih antigenskih testov. En bolnik s covidom-19 je umrl. Hospitaliziranih je 146 bolnikov s covidom-19, 30 jih potrebuje intenzivno terapijo. Po podatkih covidnega sledilnika diha s pomočjo ventilatorja 15 bolnikov s covidom-19.Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 431, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 252. V primerjavi s predhodnim dnem se je 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za 11, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa za devet okužb.Po podatkih sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 5381 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom. V Sloveniji je polno cepljenih 42,8 odstotka prebivalcev oziroma 902.437 ljudi. Med starejšimi od 18 let je z polno cepljenih 51 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 64 odstotkov.Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 989.393 oseb, kar predstavlja 47 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 56 odstotkov, med starejšimi od 50 pa 69 odstotkov.Danes so na domnevno diskriminacijo necepljenih opozorili v sindikatu Slovenske vojske.»Na SVS so se obrnili mnogi pripadniki SV zaradi nepoštene in krivične obravnave necepljenih z namenom vsiljevanja cepljenja proti covidu-19. V SVS menimo, da gre za prikrito diskriminatorno obravnavo, saj pripadniki ne morejo opravljati določenih nalog, na katere so že razporejeni, kljub želji po testiranju, torej ob izpolnjevanju t. i. pogoja PCT. Zaradi usmeritev ministrain posledičnega ukaza v SV o odrejanju določenih nalog zgolj in izključno cepljenim ter prioritetno cepljenim, brez možnosti opravljanja dela kljub izpolnjevanju pogoja PCT ter zaradi odgovora obrambnega ministrstva Sindikatu ministrstva za obrambo, je danes SVS Zagovornika načela enakosti pozval k opredelitvi do neenake obravnave in diskriminacije pripadnikov Slovenske vojske napram drugim dejavnostim, kjer povsod velja zgolj pogoj PCT,« so zapisali v sindikatu.