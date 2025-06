V nadaljevanju preberite:

Predvidoma do konca meseca naj bi ministrstvo za pravosodje v medresorsko in strokovno usklajevanje poslalo predlog zakona o obravnavi mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj, ki naj bi bil do jeseni pripravljen za parlamentarno obravnavo. Strokovna javnost podpira pospešitev postopkov in večjo individualizacijo obravnave, večina pa je proti kakršnemukoli zaostrovanju obravnave mlajših od 14 let.

Kakšni so cilj zakona in kakšna tveganja?