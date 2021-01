Delodajalci računajo na pomoč države ob dvigu minimalne plač

V nadaljevanju preberite:

Ni še znano, koliko natančno bo po novem znašala minimalna plača, ki se je z januarjem povišala. Po okvirnih izračunih naj bi to bilo vsaj 736 evrov neto, konkretno številko pa mora minister za delo objaviti v Uradnem listu do 31. januarja. Delodajalci, ki opozarjajo, da marsikatero podjetje dviga v teh gospodarskih razmerah ne bo preživelo, so na vlado naslovili predlog za povračilo približno devetodstotne razlike med lansko (940 evrov bruto) in letošnjo višino minimalne plače.