Razprava ob interpelaciji kaže na tesen izid

Za ministra interpelacija grob napad na parlamentarno demokracijo

Vasko Simoniti se je med razpravo kdaj tudi razjezil. FOTO: Zajem zaslona/RTV Slovenija

Desus razrešitev podpira, a bo glasovanje odvisno od njegovih poslancev

Se napoveduje tesen rezultat?

SDS in NSi interpelacije ne bodo podprli, enako SNS

V državnem zboru poteka maratonska obravnava interpelacije ministra za kulturo, ki je vse, kar so mu v LMŠ, Levici, SD in SAB očitali v desetih točkah interpelacije, že dopoldan pričakovano zavrnil. Medtem so iz stranke Desus sporočili, da bodo njegovo razrešitev podprli, zanimivo pa bo spremljati tudi nastope članov SMC. Prva med njimije napovedala, da v SMC interpelacije večinsko ne bodo podprli. Razprava naj bi sicer trajala kar 18 ur, morda se bo zavlekla še v jutrišnji dan.»Besedilo vložene interpelacije kaže na raven politične komunikacije, zmedenosti in nasilja nad slovenskim jezikom, vsebinsko šibkost, preplet neresnic in skromnega miselnega napora predlagateljev pri sestavljanju interpelacije,« se je na očitke v svojem odgovoru na interpelacijo danes pred poslanci odzval Simoniti.Označil jo je za nekaj, kar bodo lahko v prihodnosti analizirali kot zlorabo demokratičnega instituta interpelacije; z njegovega stališča gre tako rekoč za »grobi napad na institucijo parlamentarne demokracije«.»Kot minister delam v dobro slovenske kulture,« je zatrdil minister, ki se je med razpravo tudi vidno razburil. »V dobro slovenske kulture ni samo višji proračun, ampak je to predvsem izraz volje in naklonjenosti celotne vlade, ki se zaveda pomena slovenske kulture tako v preteklosti, ko sta jezik in kultura odigrala izjemno vlogo za obstoj slovenskega naroda in samostojne države, kot v prihodnosti, ko bo pomembno nacionalno identiteto ohraniti v globaliziranem svetu.«Iz stranke Desus so danes sporočili, da interpelacijo podpirajo. Prepričani so, da je minister izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev, so v Desus navedli v sporočilu ob začetku seje državnega zbora. Ali bodo vsi poslanci Desusa podprli interpelacijo, pa bo znano po razpravi.S stališča poslanca Desusana seji lahko sicer razberemo, da ni nujno, da bo vseh pet poslancev poslanske skupine glasovalo za razrešitev ministra. Je bilo pa stališče poslanske skupine zelo ostro do ministra.»V stranki razumemo kulturo kot ključno polje oblikovanja in izražanja identitete naše skupnosti in posameznika, ki ji pripada. Zato podpiramo obstoj in razvoj kulture na vseh področjih, predvsem pa zagotovitev zadostnega obsega njenega delovanja v vseh razmerah,« so v pisnem sporočilu za javnost navedli v stranki Desus.Prepričani so, da je minister Simoniti izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev. Prav dejavnost zadnjih pa v skladu z zakonom o medijih »temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine«.Predlagateljice interpelacije – opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB – same nimajo potrebnih 46 glasov za razrešitev ministra. A s poslanskimi glasovi Desusa in ob tem, da ni znano ravnanje vseh poslancev SMC, se možnost uspeha interpelacije veča oziroma napoveduje tesen rezultat.Današnji dan bi lahko pokazal tudi, kako globok je razkol v poslanski skupini SMC. Njeno stališče do ministra za kulturo Vaska Simonitija je v uvodu predstavila, a je za razpravo prijavljena tudi vodja, ki je bila do ministra večkrat zelo kritična. Prav tako tudi podpredsednik strankein poslanec, za katera se ob Slugi špekulira celo, da bi interpelacijo lahko podprla in nato izstopila iz poslanske skupine.Žnidaričeva je danes napovedala, da v SMC želijo in pričakujejo, da bo Simoniti svoje delo nadaljeval. Zagotovila je, da v stranki interpelacije, ki jo je označila za že tretjo v trilogiji in »prežeto z relativno intenzivnim emocionalnim nabojem«, večinsko ne bodo podprli.Glede predlogov, ki naj bi jih vseboval nov zakon o medijih, je po njenih besedah potreben širši družbeni konsenz. V SMC se strinjajo s predlagatelji interpelacije, da družba ne bi smela meriti svojih uspehov le še v jeziku ekonomske rasti in dodane vrednosti. »Dvomimo, da se s tem ne bi strinjal tudi minister. Danes bo imel priložnost, da nas na tej maratonski seji prepriča, da je temu res tako,« je povedala poslanka. Nato pa v SMC pričakujejo, da bo minister svoje delo nadaljeval preudarno, upoštevajoč socialni dialog, raznolikost slovenske družbe na področju umetnosti, smisel obstoja vseh umetnostnih zvrsti in predvsem kulturo dialoga.V koalicijskih SDS in NSi interpelacije ministra za kulturo Vaska Simonitija ne bodo podprli. Očitke na njegov račun zavračajo in opozarjajo, da proračun za kulturo še nikoli ni bil tako visok. Interpelacije večinsko ne bodo podprli niti v SMC, kjer pričakujejo, da bo minister svoje delo nadaljeval preudarno, upoštevajoč socialni dialog.Po besedahiz SDS proračun za kulturo še nikoli ni bil tako visok in je očitek, da želi minister kulturo uničiti, neprimeren in daleč od resničnosti.iz NSi je ugotavljala, da so predlagatelji deset točk interpelacije kulturnega ministra obrazložili na zelo nekulturen način, s čemer so pokazali predvsem raven svoje kulture in svojega obnašanja.Po oceniiz SNS, ki interpelacije prav tako ne podpira, pa namen interpelacije ni nič drugega kot vreči ministra in vlado