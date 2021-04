Dijaki se v petek še ne bodo testirali

Ponedeljek, dan za test

1,49 evra za test

Pravna podlaga za samotestiranje

Vlada je danes dopolnila uredbo o presejalnih programih za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom in tako zagotovila pravno podlago za uvedbo samotestiranja za posebne skupine prebivalstva.



Skladno z omenjeno uredbo bo minister določil, katere skupine prebivalstva se bodo samotestirale, kako pogosto, določil bo tudi morebitne izjeme, pooblaščeno osebo za sporočanje negativnih rezultatov in druge podrobnosti. Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, se v prvi fazi samotestiranje načrtuje v šolstvu, in sicer za učence in dijake.



Samotestiranje z vidika javnega zdravja prinese velike prednosti, ker izboljšuje dostopnost do testiranja, zmanjšuje tveganje za prenos okužbe, zmanjšuje obremenitev zdravstvenih delavcev in zmanjšuje poklicno izpostavljenost zdravstvenih delavcev, rezultati pa so na voljo v relativno kratkem času, sporoča vlada.



To po njenih navedbah omogoča pravočasno samoizolacijo in posledično zmanjšuje tveganje za prenos okužbe. V primeru samotestiranja je pomembno, da posameznik morebitni pozitivni rezultat sporoči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, ki ga napoti na test PCR za potrditev okužbe, je še navedeno v sporočilu.

Na upravi za zaščito in reševanje so povedali, da hitrih testov za samotestiranje učencev in dijakov še niso prejeli in da je dobava predvidena za jutri. »Testi so na poti v Slovenijo,« so sporočili z ministrstva za zdravje. Samotestiranje dijakov, napovedano za petek, se bo zaradi zamude pri dostavi prestavilo. Šole čakajo okrožnico, s katero bodo lahko prevzemale teste.Nekatere srednje šole po državi so že dobile obvestilo občin ali tamkajšnjih štabov civilne zaščite, kdaj in kam naj pridejo po teste za samotestiranje učencev in dijakov. Nekatere civilne zaščite bodo teste pripeljale v šole. Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenijeopozarja, da brez okrožnice ministrstva za izobraževanje šole teh testov ne morejo prevzemati: »Ko bomo dobili okrožnico, bomo dijake pozvali, naj natisnejo in izpolnijo izjavo za samotestiranje. Koliko bo tega, ne vemo, ker je prej potekalo le informativno zbiranje.«Obvestilo o dvigu testov za samotestiranje so dobile tudi nekatere osnovne šole, je povedal predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevin dodal, da so bili nekateri ravnatelji precej razburjeni, saj še niti sestanka z ministrstvom glede samotestiranja niso imeli, zdaj pa jih že pozivajo, naj pridejo iskat teste.Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeje pred kratkim napovedal, da se bo testiranje v srednjih šolah začelo predvidoma v petek. A se ne bo. »Zaradi zamude pri dobavi testov za samotestiranje, 16. aprila, še ne začenjamo projekta samotestiranja v srednjih šolah. O novih terminih bodo dijaki in šole pravočasno obveščeni,« so povedali na ministrstvu za zdravje.Prostovoljno in brezplačno samotestiranje se bo s soglasjem staršev izvajalo enkrat na teden, ob ponedeljkih, za učence tretje triade osnovnih šol pa po prvomajskih počitnicah. Testiranje bo potekalo v šolah, kjer morajo zagotoviti dovolj velike prostore, ki jih je mogoče prezračiti. Stroka je odločila, da je izvajanje testa v šoli, zaradi verodostojnosti testov, boljša rešitev kot doma.Testiranje bo trajalo okoli 15 minut. Učenec s pozitivnim brisom bo izoliran, ostali pa bodo pouk lahko nadaljevali, če so bili med testom upoštevani vsi zaščitni ukrepi. Izbrani zdravnik ali pediater bo dijaka, ki je imel pozitiven rezultat, poslal še na test PCR., ravnatelj Šolskega centra v Železni Kapli, kjer testiranje poteka že nekaj časa, je na današnji tiskovni konferenci vlade dejal , da so imeli na njegovi šoli do zdaj tri neveljavne test in enega pozitivnega. A je bil še ta pri poznejši potrditvi po metodi PRC negativen.Dodal je, da učenci ne morejo vedeti, kakšne rezultate imajo njihovi sošolci. Učenci opravljene teste položijo na mizo učiteljice, ta ga pokaplja s tekočino. Tako rezultate vidi le učiteljica. Samotestiranje na razredni stopnji se pri njih izvaja trikrat na teden, dvakrat pa na predmetni stopnji. Na šole teste pošilja ministrstvo. Testira se vsak učenec: »Palčko prime pod vatiranim delom, tako ni mogoče, da se otrok dregne predaleč v nos. Taki testi ne bolijo, otrokom ne teče kri iz nosu, niti jih ne boli glava. To je, kot bi človeku nalepil obliž,« je povedal ravnatelj Nečemer.Slovenija bo v okviru skupnega javnega naročila evropske komisije dobila 300.000 kosov proizvajalca Joysbio (Tianjin) Biotechnology Co. Ltd. po ceni 1,49 evra za kos. Gre za preprost in neboleč test. »Govorimo o neinvazivnih testih in predstavniki nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so ugotovili, da je za otroke precej primernejši test brisa iz anteronazalnega dela, se pravi zunanjega dela nosu, kjer dejansko posežeš v nos manj kot dva centimetra, na tem delu navadno petkrat zaokrožiš in potem opraviš test,« je v zvezi s tem pred časom dejal minister za zdravje