S prvim odmerkom cepljenih 16 odstotkov prebivalcev, z obema blizu šest

Do nedelje pri cepljenju 49 resnih stranskih učinkov

Tudi včeraj so na območju Slovenije evidentirali veliko novih okužb: 1233. Življenje je izgubilo še pet obolelih s covidom-19. Po podatkih sledilnika za covid-19 so sicer opravili 5306 PCR testov in 23413 hitrih antigenskih testov. Delež pozitivnih rezultatov na PCR testih je bil 23,2-odstoten, ocena skupnega števila aktivnih primerov okužbe v državi pa znaša 13.451.Po vladnih podatkih je sedemdnevno povprečje okužb že 1021. Hospitaliziranih je 622 obolelih s covidom-19, število tistih med njimi, ki potrebujejo intenzivno nego, pa je zraslo na 154.Danes bo na Brdu pri Kranju vlada znova zasedala na temo epidemioloških razmer in morebitnih sprememb ukrepov in tudi na dopoldanski novinarski konferenci so bila aktualna predvsem tedenska poročila o epidemioloških razmerah in poteku cepljenja. Vlada naj bi se sicer pri opredeljevanju ukrepov za prihodnji teden znova vrnila k uravnavanju ukrepov v okviru posameznih regij.Na novinarski konferenci so sodelovali nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZiz Instituta Jožef Stefan in ravnatelj Šolskega centra v Železni KapliDr. Marta Grgič Vitek je navedla, da je doslej v Slovenijo skupaj prišlo 565.875 odmerkov cepiv Pfizerja, Moderne in AstraZenece. Poročila o precepljenosti dvakrat dnevno ažurirajo na spletni strani cepimose.si Do včeraj je bilo s prvim odmerkom cepljenih okoli 16 odstotkov prebivalcev, z obema blizu 6. Prvi odmerk je prejelo 14 odstotkov moških in 18,6 odstotka žensk, drugega pa 4,4 odstotka moških in 7,3 odstotka žensk. Minula dva tedna so cepili izključno starejše od 60 let. Pričakujejo, da bo ta mesec v Slovenijo prišlo največ cepiva doslej. Skoraj toliko odmerkov, kot v vseh predhodnih mesecih skupaj.Neželenih učinkov je bilo doslej pri Pfizerju 2368, Moderni 56 in AstraZeneci 1592. Do minule nedelje so zabeležili 49 resnih stranskih učinkov. Mednje sodijo vsa življenje ogrožajoča stanja, hospitalizacije, trajne okvare in smrt. Za Pfizerjevo cepivo so prejeli 32 tovrstnih prijav (1,3 odstotka vseh prijav neželenih učinkov tega cepiva), eno so prejeli za Moderno (1,8 odstotka glede na vse prijave), 16 pa za AstraZeneco.Tromboemboličnih stranskih učinkov, ki najbolj odmevajo, je bilo 22. Po cepljenju s cepivom Pfizerja so zabeležili 12 prijav zapletov s krvnimi strdki, štiri osebe so umrle. Med temi zapleti je bilo osem oseb starih 80 let ali več. Sicer pa je šlo enkrat za pljučno embolijo, dve globoki venski trombozi in pljučno embolijo ter en primer globoke venske tromboze. Poleg tega so zabeležili štiri primere možganske kapi in štiri infarkte.Po cepljenju z AstraZeneco pa so prejeli 10 prijav zapletov s krvnimi strdki, od tega pri petih osebah, starih od 60 do 70 let, in petih v starosti od 40 do 59. Dvakrat je šlo za vensko trombozo in pljučno embolijo, sedemkrat za vensko trombozo in enkrat za trombozo možganske arterije ob znižani ravni trombocitov.Kaj je so dogaja s prvo pošiljko cepiva Johnson & Johnson? Cepivo je v Sloveniji, nahaja se v karanteni. Kdo bo odločal o njegovi uporabi in kdaj bomo začeli z njim cepiti, pa bo odvisno tudi od odločitve Eme.Dr. Nuška Čakš Jager je spregovorila o epidemiološki situaciji v minulem tednu. Porast je viden tako v Evropi kot svetu.. Število umrlih se v svetu že bliža trem milijonom, število primerov pa 130 milijonom. Porast je najizrazitejši v Španiji, Švedski, Italiji, Franciji in na vzhodu Evrope.V večini držav so zabeležili rast 14-dnevne komulativne incidence okužb na 100.000 prebivalcev. V Sloveniji incidenca rahlo pada, večjih sprememb glede vira okužb pa ni. Lokalni viri še vedno prevladujejo, najverjetnejše lokacije prenosov okužb so družina, skupno gospodinjstvo in neznani viri.Tudi delovno mesto je tisto, kjer še nismo izkoristili vseh možnosti ukrepanja, je navedla dr. Čakš Jagrova. Delo na domu je še vedno izjemno priporočljivo, na tem področju so v gospodarstvu še rezerve. Izbruhov v domovih starejši občanov več ni, so le posamezni primeri.Angleški sev se, denimo, izjemno močno širi v družini in skupnih gospodinjstvih, podobno tudi na delovnih mestih.Mimo trenutnih razmer o epidemiji je opozorila še na mišjo mrzlico, ki je povezana z aktualnim večjim številom glodalcev. Ljudje morajo biti previdni, ko, denimo, čistijo kleti, drvarnice ali se lotijo opravil na vrtu. Bolezen mdr. prinaša vročino in slabo počutje, kar je mogoče hitro zamenjati s covidom-19.Po podatkih dr. Čakš Jagrove imamo od januarja že 47 evidentiranih primerov te mrzlice, zato je potrebno tovrstna opravila doma ali na vrtu opravljati z zaščitnimi ukrepi.Dr. Leon Cizelj je glede minulega enajstdnevnega zaprtja javnega življenja v Sloveniji poudaril, da je bilo reprodukcijsko število 31. marca 1,2 , sedaj pa je že nekaj dni nižje, približno 1, kar je dobra novica. Včeraj je, denimo, znašalo natanko ena. Če zdržimo v takšni situaciji, bosta precepljenost in prekuženost epidemijo zaustavila do poletja, je prepričan.To je bila posledica manjšega števila stikov in zaščitnega obnašanja v tem času. Virus je sedaj z angleško različico precej bolj, okoli 10 odstotkov bolj kužen kot v preteklosti. Angleška varianta se je z okoli 75 odstotkov na začetku aprila razširila na sedanjih okoli 90 odstotkov.Po modelu oziroma projekcijah Institutu Jožefa Stefana bo v skladu s cepljenjem in prekuženostjo število hospitaliziranih v mreži slovenskih bolnišnic seglo do 650 ali 700. Konec junija bo sicer po tem modelu v bolnišnicah še več kot 100 ljudi.Na intenzivni terapiji je med tretjim valom relativno večji delež ljudi kot med prvim ali drugim valom – ta delež je okoli četrtinski –, kar je izjemna težava, je dodal dr. Cizelj. A bi šlo število najhuje obolelih brez zaprtja krepko čez najvišje število med drugim valom, ki je bilo 212 ljudi na intenzivnih oddelkih. Zaenkrat kaže, da je zaprtje države preprečilo preobremenitev bolnišnic, je prepričan. Zdajšnji podatki tega sicer še ne odražajo, saj so na intenzivni terapiji oboleli, ki so se okužili pred prvim aprilom.Ravnatelj Šolskega centra v Železni Kapli Heinz Nečemer je predstavil samotestiranje učencev v avstrijskih šolah. Podobno bo sodeč po včerajšnjih napovedih slovenskega ministrstva za zdravje aktualno tudi v slovenskih srednjih šolah, po prvomajskih praznikih pa še v zadnji triadi osnovnih šol.Kot je povedal Nečemer, so imeli na njegovi šoli doslej pri testiranju le en pozitiven rezultat. A je bil še ta pri kasnejši potrditvi po metodi PRC negativen. Učenci ne morejo vedeti, kakšne rezultate imajo njihovi sošolci.