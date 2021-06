Temperature ozračja in tudi morja so visoke, a običajne za vročinski val

Temperatura morja se giblje med 27 in 28 stopinjami Celzija, kar pa je po besedah dežurnega prognostika na Arsu običajna temperatura za vročinski val. Rekordi se namreč gibljejo okrog 30 stopinj Celzija.

Do sredine tedna bomo zaradi visokih temperatur in toplotne obremenitve iskali senco in ohladitev. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Osvežitev prihaja s četrtkom

Tudi temperatura morja je visoka: med 27 in 29 stopinjami Celzija. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Junij je po hladnem in deževnem maju prinesel prvi vročinski val in visoke temperature, ki vztrajajo že več kot deset dni, podobno bo do sredine tega tedna. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) bo danes pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo med 30 in 36 stopinjami Celzija. Kot je za Delo.si povedal dežurni prognostik na Arsu, je ta vročinski val, ki vztraja že od 16. junija in bo trajal do srede, nekakšen vrhunec poletja. V četrtek prihaja ohladitev.Od danes do srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarjajo. Večdnevno suho in občasno vetrovno vreme ter visoke temperature so marsikje po državi že izsušile nizko vegetacijo in zgornje plasti tal. To pa povzroča ugodne razmere za nastanek požarov v naravnem okolju in na prostem, kar se po podatkih Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje že kaže v povečanem številu zaznanih požarov in gasilskih intervencij.Kot dodajajo ob opozorilu, je treba pri kurjenju in drugi uporabi ognja v naravnem okolju in na prostem upoštevati ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju. Prepovedano je odmetavanje cigaretnih ogorkov in drugih gorečih snovi, saj lahko tudi te v trenutnih razmerah povzročijo požar. Podobne razmere pričakujejo tudi v prihodnjih dneh.Jutri bo pretežno jasno, pihati bo začel jugovzhodni veter, najnižje temperature pa bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V sredo bo še sončno in vroče, popoldne in zvečer predvsem na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ponekod bo pihal jugozahodnik. Osvežitev prihaja v drugi polovici tedna, v četrtek so možne plohe in nevihte, morda tudi v nedeljo se bo suša malce omilila, neke izrazite vročine nekaj časa ne bo, bodo pa temperature od 25 do 30 stopinj Celzija.