Vrnitev fiskalne discipline kot opozorilo vladi

Po ekonomskih šokih pandemije, ruske agresije v Ukrajini, rekordne inflacije in ponekod tudi recesije se Unija zdaj, dobrih pet mesecev pred evropskimi volitvami, počasi preusmerja na utečene tirnice. Simbolični zunanji znak te »nove normalnosti« je vrnitev fiskalnih pravil, ki se po štirih letih čakanja v kriznem »zamrzovalniku«, počasi vračajo v evropske in naše javne finance z novo vsebino in konceptom.

Kakšen kompromis je dogovor finančnih ministrov o fisklanih pravilih? Kakšne naloge in izzive nova pravila prinašajo Golobovi vladi?