Dobre obete za goste kvari strah pred širjenjem virusa

V Hotelu Kempinski Palace Portorož so imeli avgusta rekorden obisk. FOTO: Jure Eržen/Delo

V Hotelu Bohinj septembra računajo na domače kongresne turiste. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Glede na rezervacije si obetamo dober september,« praviiz hotela Kempinski Palace Portorož. Dokončna slika obiska bo odvisna še od vremena, predvsem pa od širjenja okužb z novim koronavirusom in ukrepov, ki jih bomo v Sloveniji v zvezi s tem sprejeli. V na novo odprtem hotelu Bohinj stavijo predvsem na jesenske poslovne dogodke domačih podjetij.»Za zdaj se pri rezervacijah slabšanje epidemioloških razmer v Sloveniji še ne pozna. Z gosti smo glede tega tudi ves čas v stiku in poskrbimo, da so o vsem sproti obveščeni. Smo pa seveda fleksibilni glede odpovedi iz razlogov, povezanih s pandemijo,« zagotavlja Petra Zierer. V hotelu Kempinski Palace so s poletno sezono zelo zadovoljni, posebno avgust je bil rekorden, saj so imeli največ obiska, odkar so pred 13 leti odprli prenovljeni hotel. Cena standardne sobe je bila v poletnem času od 250 do 450 evrov za prenočitev. Zdaj pa se počasi že pozna umirjanje turističnih prihodov. Septembra imajo napovedanih kar nekaj manjših poslovnih dogodkov, do sredine meseca navadno prihajajo tudi gostje, ki se želijo izogniti gneči na vrhuncu kopalne sezone. To je tudi vzrok, da hotelirji upajo na ponovno otoplitev.»Če se zanašamo na povpraševanja za september v celotni skupini, lahko ocenimo, da bo dobro zaseden,« pričakuje tudi Ana Praprotnik, predstavnica Sava Turizma, družbe, ki upravlja hotele na Bledu, v Moravskih Toplicah, na Ptuju, v Radencih, Portorožu, Strunjanu in Izoli. Tudi pri njih pričakujejo, da bodo lahko nemoteno poslovali naprej in tako nadaljevali uspešno zgodbo glavne poletne sezone.»Le upamo lahko, da bo obveljal pogoj PCT (prebolel, testiran, cepljen) in nas ne bodo zapirali. V tem primeru računamo na zelo obetaven konec poletja in začetek jeseni,« oceni, direktor portoroškega turističnega združenja. Med napovedanimi kongresnimi dogodki je tudi nekaj takšnih, ki bodo organizirani med predsedovanjem Slovenije svetu EU. »Gre za zelo zaželen segment gostov, ki zahteva tudi visokokakovostno storitev, predvsem v zvezi z gastronomsko ponudbo. To bo po sezoni, v kateri so že tako zdesetkani turistični in gostinski delavci dali vse od sebe, zelo zahtevno,« opozarja. Druga pomembna skupina gostov v prihajajočih dneh so športno aktivni turisti, na katere so se v turističnem združenju pripravili s ponudbo pohodniških in kolesarskih tematskih poti ter drugih doživetij. Septembra lani so v piranski občini našteli 249.000 prenočitev, septembra leta 2019 pa 192.000, se pravi, da so bili kljub pandemičnemu letu za kar 30 odstotkov uspešnejši kot leto prej. Dobro so bili zasedeni vse do oktobra, ko so bili primorani zapreti.»Vse je seveda odvisno od epidemioloških razmer,« o pričakovanjih pravi tudi, direktor Turizma Bohinj. Potem ko jim je v poletnem času v primerjavi z lani spet uspelo povečati število tujih gostov na več kot polovico, si zdaj želijo še vrnitve tradicionalnih jesenskih angleških turistov, ki so v preteklih letih radi prihajali tudi spomladi. Letalsko povezavo z Veliko Britanijo je že vzpostavil prevoznik British Airways, EasyJet pa bo po napovedih v Ljubljano poletel septembra. Tako kot v Portorožu pa tudi v Bohinju v zadnjih letih opažajo, da je manj italijanskih gostov, ki se zaradi epidemioloških razmer bolj odločajo za letovanje doma. Po nacionalnosti prevladujejo nemško goreči gostje, močno pa se povečuje število Evropejcev iz srednje in vzhodne Evrope, predvsem Čehov in Madžarov.»Na septembrski obisk v Bohinju najprej vpliva vreme. Če bo lepo, lahko računamo tudi na 80-odstotno zasedenost hotela, medtem ko dež hitro vse odžene,« meni, direktor Alpinie, ki upravlja novi hotel Bohinj. Za prihodnji mesec imajo rezerviranih 50-odstotkov kapacitet, predvsem za kongresno dejavnost številnih domačih podjetij. Za počitniške goste pa je septembra značilno, da svoj prihod napovejo »v zadnji minuti«. »Na tuje goste prihodnji mesec ne računamo več, saj se število okuženih v Sloveniji povečuje. Bojim se, da so bili zadnji, ki so se izognili karanteni v domači državi, tisti, ki so odpotovali ta konec tedna,« navede.