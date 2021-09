Dobrodošli v družbi zadovoljnih strank

Kompletno urejene finance

Ko razmišljamo o storitvah, ki jih pričakujemo od svoje banke, moramo premisliti o tem, katere bančne storitve najpogosteje uporabljamo.Temu nato prilagodimo. Tudi na slovenskem bančnem trgu je paketna ponudba med strankami vse bolj priljubljena, v Novi KBM pa so ponosni, da so s Paketom Komplet, Paketom Premium in Paketom Smart Business povezali že več kot, ki se jim ob tem pomembnem mejniku zahvaljujejo za zaupanje. Paket Komplet združuje bančne storitve, ki jih stranke najpogosteje uporabljajo v vsakodnevnem poslovanju. Vključuje vodenje osebnega računa in obveščanje o poslovanju na računu, pristop innajboljše spletne in mobilne banke Bank@Net in mBank@Net, odobritev izrednega limita na osebnem računu do 8.500 €, pa tudipri najemu stanovanjskega kredita.Imetnikom Paketa Komplet pripada tudi debetna kartica Visa Nove KBM, z njo pa številnepri izbranih partnerjih pri plačevanju s to kartico. Brezskrbno in varno poslovanje je imetnikom debetne Visa kartice Nove KBM omogočeno z uporabo varnostnega SMS obveščanja, ki poskrbi, da je stranka z SMS-om, ki ga prejme na svoj mobilni telefon, obveščena o vsaki transakciji, ki je bila opravljena z debetno kartico. Vsem novim strankam, ki bodo Paket Komplet sklenile do 31. 12., Nova KBM ponuja karDa bi sklenili najbolj priljubljen paket v Novi KBM, Paket Komplet, to lahko storitve v poslovalnicah, specializiranih bančnih okencih, vseh poštah v Slovenije. Nova KBM pa omogoča sklenitev Paketa Komplet tudi na daljavo, z uporabo mobilne bankeTo možnost ponujajo tako obstoječim kot novim strankam.V Novi KBM podpirajo slovensko gospodarsko okolje, posebno pozornost pa namenjajo podjetnikom, ki s svojimi kreativnimi in inovativnimi idejami skrbijo za razvoj lokalnega okolja. V banki se zavedajo pomembnosti osredotočenosti na posel, zato podjetnikom ob strani stojijo s Smart Business , ki strankam omogoča doseganje novih uspešnih poslovnih etap.Paket Smart Business vključuje, tudi uporabo poslovne spletne, elektronske in mobilne banke. Kot imetnik paketa Smart Business ne boste v zadregi glede razpoložljivega stanja na vašem poslovnem računu, saj vamv višini do 1.000 €. Če pri svojem poslovanju omogočate plačevanje s karticami, je v ceno paketa že všteta tudi, pa tudi prva izdaja debetne kartice Visa in enoletna članarina za kartico z odloženim plačilom Visa.Imetniki paketa Smart Business se lahko zanesejo na, ki poskrbijo za strankino nemoteno in celovito finančno poslovanje, hkrati pa predstavljajo zanesljivega in odgovornega partnerja, ko je stranka soočena z novimi okoliščinami. Ker se v Novi KBM zavedajo, da je vsakodnevno poslovanje povezano tudi z nepredvidljivimi stroški, novim strankam omogočajoPrijazni in strokovni zaposleni Nove KBM, ki so predani ključnemu cilju – zagotavljanju vrhunskih bančnih storitev, prisluhnejo potrebam in željam strank, zato so tudi najbolj zaslužni za nov pomemben mejnik v poslovanju banke, saj se Nova KBM za zaupanje zahvaljuje več kot 200.000 strankam, ki uživajo v prednostih paketnega bančnega poslovanja, ki ga ponuja Nova KBM.Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM