Dogovor med sindikati javnega sektorja in vlado malo verjeten

Vlada je pogajalskima skupinama sindikatov javnega sektorja postavila rok, naj danes do 13. ure odgovorita na njen predlog po ureditvi štirih odprtih vprašanj – glede višine letošnjega regresa za letni dopust, preložitve oziroma poenotenja plačilnega dne, novega načina obračunavanja prihoda na delo in sproščanja še preostalih varčevalnih ukrepov iz leta 2012. Pogajalska skupina, ki jo vodi Jakob Počivalšek, je že sporočila, da vladni predlog zavrača.



Zaradi administrativnih poenostavitev si vlada zelo prizadeva za dogovor s sindikati, da bi vsi zaposleni v javnem sektorju prejemali plačo deseti delovni dan v mesecu. Ker bi to za tiste, ki imajo zdaj plačo nakazano peti dan v mesecu, pomenilo precejšen zamik, so si predstavniki ministrstva za javno upravo zamislili, da bi zaradi lažje premostitve to spremembo izpeljali v juniju, ko je 5. junija izplačan regres. To je tudi eden od razlogov, zakaj je postavila časovni rok za dogovor.



Sindikati zahtevajo, da bi bil regres v višini 1100 evrov, vlada bi se strinjala s 1050 evri, če ne bo dogovora, je predpisana višina regresa letos 1024 evrov.



Zelo zapleten način obračunavanja stroškov prihoda na delo želijo poenostaviti tako, da bi se vsem upoštevali kilometri razdalje med domom in delovnim mestom, le tisti, ki bi kupili poimenske mesečne ali letne vozovnice javnega prometa, bi dobili povrnjen strošek nakupa. Sindikati temu nasprotujejo zlasti zaradi tistih članov, ki živijo razmeroma blizu službe in bi se jim to nadomestilo, v primerjavi s sedanjim načinom obračunavanja, lahko tudi zmanjšalo za polovico.



Glede še preostalih varčevalnih ukrepov pa so si strani tudi še precej narazen. Vse štiri točke pa se obravnavajo v paketu.



»Velika večina sindikatov, ki delujejo v okviru pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, se je odločila, da zavrne vladni ultimativni predlog glede odprave nekaterih varčevalnih ukrepov iz leta 2012 in glede spremembe dneva izplačila plače, ki bi velikemu delu javnih uslužbencev zamaknilo plačilni dan za deset dni ter jim povzročilo dodatno birokracijo in stroške,« je sporočil Jakob Počivalšek.



Po mnenju sindikatov vladni predlog, ki ni dopuščal več nobenih pogajanj in je potekal pod umetno ustvarjenim in vsiljenim časovnim pritiskom, ne izpolnjuje pričakovanj sindikatov in njihovega članstva glede odprave varčevalnih ukrepov, ki jih je uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ. »Med zadnjimi posebej izpostavljamo znižanje vrednosti plačnih razredov za osem odstotkov, glede česar se vladna stran ni v ničemer približala sindikalnim predlogom, kljub dejstvu, da je s tem znižanjem in ob dejstvu, da se vrednost plačnih razredov ni usklajevala zadnjih deset let,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da pričakujejo takojšnje nadaljevanje pogajanj o vseh nerealiziranih točkah stavkovnega sporazuma iz leta 2018, med njimi seveda tudi nadaljevanje pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno s pogajanji o načinu odprave osemodstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov.

