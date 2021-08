Dovolj je bilo pritiskov, čas je za miren pouk

Za odprte šole

Novo šolsko leto se bo jutri začelo po modelu B. Maske bodo v šolah obvezne za vse v skupnih prostorih in kadar se bodo skupine mešale, od šestega razreda dalje in v srednjih šolah bodo otroci imeli maske tudi v matičnih razredih med poukom. Za učence tretje triade in srednješolce bo prostovoljno samotestiranje, teste od včeraj lahko prevzamejo v lekarnah. Ravnatelji pravijo, da so šole pripravljene, več posameznikov in iniciativ pa je ministrstvo za izobraževanje pozvalo, naj držijo obljubo in šol ne zapirajo več oziroma naj jih zaprejo zadnje.Več kot 193.000 osnovnošolcev bo jutri prestopilo prag 456 matičnih in 315 podružničnih osnovnih šol. Novo šolsko leto se bo začelo tudi za okoli 76.000 srednješolcev. Ravnatelje je razveselilo, da mehurčki niso obvezni, ampak priporočljivi. Sicer bi težko organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Bodo pa v tistih primerih, ko se bodo otroci z različnih oddelkov mešali, nosili maske, je dejal ravnatelj šentjurske OŠ Hruševec: »V podaljšanem bivanju bomo poskušali biti čim več zunaj.«Med priporočili je tudi to, da naj si otroci ne izposojajo potrebščin oziroma da je treba te pred tem razkužiti, ter tudi ohranjanje razdalje. Gajšek pravi, da bodo otroke opozarjali, a več kot to je težko: »Skupaj se bodo vozili na avtobusu, videli pa se niso dva meseca. Dekleta se bodo gotovo objemala.«Ravnatelji so skoraj vse počitnice prejemali elektronska sporočila staršev, v katerih so jih ti opozarjali, da ne bodo dovolili uporabe mask in tudi ne samotestiranja. Ravnateljica OŠ Danile Kumarpravi, da je bila v enem izmed pisem tudi grožnja: »Ravnatelji, pazite, kaj delate. Opazujemo vas.« Miheličeva razume, da je starše strah: »Ko so starši slišani, potem to tudi sprejmejo. Če ukrepov ne upoštevajo, če otrok, denimo, ne bi nosil maske, moram to sporočiti inšpektoratu. Že lani s tem otrok nismo nadlegovali, saj jih ni treba spravljati v stisko, če se odrasli ne moremo dogovoriti. Je pa dovolj tega, da se namesto s pedagoškim vodenjem ukvarjamo s palčkami in maskami.«Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenijeje dejala, da enotnega stališča v zvezi za zdaj nimajo: »Starši se delijo na dve nasprotni skupini. Nekateri si zelo želijo uvedbo pogojev PCT povsod, drugi so zelo proti. Zveza tako žal ne more dati enotnega odgovora. Nujen pa je dialog s strokovnimi skupinami, da se poišče neka srednja pot. Vsi pa si želimo zdrave in odprte šole. To je tudi stališče stroke. In s tega položaja je treba začeti šolsko leto. Psihične težave otrok so velike, velike pa so tudi težave staršev.«Na to je v včerajšnjem pismu ministrstvu opozorilo več strokovnjakinj, predstavnic različnih zavodov, društev in iniciativ, s prvo podpisano psihologinjo dr.s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Zapisale so, da so težo ukrepov v preteklem šolskem letu najbolj občutili otroci in mladostniki ter nekateri plačali zelo visoko ceno: »Letos za 'morebitno' zapiranje šol ni opravičila. Še posebno ker pristojno ministrstvo ni zagotovilo, da bi šolsko leto začeli dobro pripravljeni: tako na preprečevanje širjenja okužb kot na preprečevanje in odpravljanje učnih, čustvenih, vedenjskih, socialnih in drugih posledic preteklega zaprtja šol pri otrocih in mladostnikih.« Pristojne pozivajo: »Izpolnite obljubo in ne zapirajte šol in fakultet, vire pa usmerjajte v ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja tako z vidika telesnega kot duševnega zdravja. Če bo zaprtje države ponovno potrebno, naj se šole zaprejo zadnje.«