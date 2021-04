Mateja Logar: Zaradi cepljenja maturantov ne bo nihče oškodovan

Predvideno cepljenje 14.871 maturantov dviguje prah zaradi vprašanja, ali je prav, da so maturanti cepljeni pred starjšimi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mateja Logar: Nismo razpravljali o cepljenju maturantov

Roman Jerala: Vsiljevanje prioritetnih skupin kot so . maturanti, finančniki ... bo imelo zelo konkretne zdravstvene posledice za bolj ogrožene. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Razcep stroke

Alojz Ihan: Slovenija bo račun preskakovanja plačala jeseni

Uradno: Posvetovalna skupina za cepljenje nasprotuje

Predvideno cepljenje 14.871 maturantov dviguje prah zaradi vprašanja, ali je prav, da so maturanti cepljeni pred starejšimi. Oglasil se je kemik in profesor biokemije s Kemijskega inštituta v Ljubljaniz oceno, da gre za politično odločitev in navedbo, da bodo zaradi cepljenja maturantov na škodi starejše generacije., infektologinja in vodja posvetovalne skupine, je to zanikala. Oglasil se je tudi premierRoman Jerala je objavil: »Zdaj, ko strokovna skupina javno izjavlja, da je cepljenje maturantov samovoljna politična odločitev, se kažeta le dve možnosti: kupovanje glasov volivcev za naslednje leto ali zelo banalna povezava koga od odločevalcev z maturantko/maturantom. Vsiljevanje prioritetnih skupin kot so npr. maturanti, finančniki ... bo imelo zelo konkretne zdravstvene posledice za bolj ogrožene, ki jim bo vlada RS odrekla možnosti pravočasnega cepljenja. Stroka je jasna. Določenih posledic žal tudi odškodnina ne bo mogla povrniti.«Oglasil se je tudi predsednik vlade Janez Janša, ki pravida prihaja odločitev z ministrstva za zdravje. »Ministrstvo za zdravje je predlog za prednostno cepljenje maturantov podalo vladi ob prisotnosti vseh ključnih članov strokovne svetovalne skupine. Prav nihče mu ni nasprotoval. In če stroka misli, da je to napačna odločitev, naj predlaga sprememboPoklicali smo Matejo Logar, vodjo posvetovalne skupine za covid-19. »Strokovna skupina ni razpravljala o cepljenju maturantov. Minister za zdravje je tako odločil in nihče od članov skupine ni čutil potrebe, da bi kaj povedal o tem. Odločitev je pač odločitev,« je povedala za Delo Mateja Logar, vodja posvetovalne skupine za covid-19, ki je zanikala, da bi bili zaradi tega oškodovani starejši.»Nihče ne bo oškodovan, če bodo maturanti cepljeni. Veliko starejših ljudi, ki bi že lahko bili na vrsti, je cepljenje odklonilo,« je dejala naša vodilna infektologinja in pojasnila, da je cepiva dovolj. »Trenutno je na voljo 100 tisoč odmerkov cepiva. Toliko zaradi tega, ker pride cepivo v četrtek in v petek vsega še ne morejo distribuirati, nekaj pa ga je treba tudi prihraniti za ljudi, ki morajo biti cepljeni z drugim odmerkom, nekaj pa zato, ker si prijavljeni za cepljenje premislijo,« je navedla Logarjeva.Vseh maturantov, ki bodo pisali maturo, je 14.871, torej malo v primerjavi z razpoložljivim cepivom in glede na količino cepiva, ki prihaja. Hkrati pa se lahko vsak starejši v skladu s strategijo celjenja prijavi na cepljenje kadarkoli. Zdaj so to starejši od 60 let, kmalu pa bodo po besedah Logarjeve na vrsti tudi mlajši od 60.Meja za cepljenje se hitro znižuje. »Kmalu – že v tednu pred prvim majem ali prvi teden po prvem maju – bodo na vrsti tisti, ki so stari 50+,« je napovedala Logarjeva. Dejala je še, da je strokovna skupina o maturantih razpravljala samo v smislu udeležbe na maturi za tiste, ki bi morda bili ravno v času mature v karanteni.»Ideja je, da bi maturanti, ki so v karanteni, šli dan pred maturo na PCR test. Če je test pozitiven, ne morejo na maturo. Če je negativen, pa smo predvideli zanje poseben postopek: pri posebnih vratih bodo vstopili v šolo, maturo bodo pisali v posebni učilnici pri učitelju, ki je bodisi cepljen bodisi je covid že prebolel,« je dejala.Vendar pa se Roman Jerala v svoji objavi ni skliceval na strokovno skupino za covid-19, pač pa na člane strokovne skupine za cepljenje, je povedal v pogovoru za Delo. » Alojz Ihan je v današnji kolumni v Delu jasno zapisal, kaj si misli o cepljenju maturantov . Zapisal je, da cepiti maturante pred šestdesetletniki ni prav, podobno pa je izjavila tudi, ki skupino za cepljenje vodi,« je dejal Jerala. Sam meni, da ni prav, da so pred starejšimi od 50 let na vrsti celo finančniki, ki tako rekoč vsi po vrsti delajo od doma, ministrstvo za finance pa menda pošilja podjetjem ponudbo, koliko ljudi lahko pošljejo prednostno na cepljenje. Pred starejšimi so bili cepljeni tudi na NIJZ, na ministrstvu za zunanje zadeve, visokošolski profesorji, četudi niso v stiku s študenti in še kdo.»To je klientelizem. Druge evropske države se striktno držijo starosti in cepijo najprej starejše. V Franciji cepijo učitelje, a le starejše od 55 let. V Angliji imajo starostne razrede po pet let in zelo jasno navedeno, katere medicinske indikacije so potrebne za cepljenje mlajših. Preskakovanje starejših bo imelo pri nas posledice. Zagotovo lahko kdo umre, ki ni prišel na vrsto za cepljenje,« je dejal Roman Jerala.Alojz Ihan, profesor mikrobiologije in imunolog, se je v današnji kolumni v Delu jasno opredelil, da bi morali biti prednostno cepljeni starejši od 50 let, ki najbolj polnijo bolnišnice. »Septembra bo namreč prišla jesen in hladno seštela delež cepljenih nad 50 let (dejavnik polnjenja bolnišnic) in delež vseh cepljenih (dejavnik širjenja epidemije) in nato izdala račun, ki ga bomo kot družba in država in ekonomija EU plačali za prihodnjo hladno sezono. Brez popustov,« je zapisal Ihan.In še: »Cepiti maturante pred šestdesetletniki – kdo si lahko izmisli kaj takega! Bo pač treba nekoliko bolj organizirati izvedbo mature – ko gre za življenja, postane vse drugo manj pomembno,« je Ihan kritičen do ministra za zdravje, na čigar zeljniku je očitno zraslo cepljenje maturantov.Kot je za Radio Slovenija včeraj povedala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović, strokovna skupina za cepljenje o cepljenju maturantov predhodno ni bila seznanjena; odločitev o cepljenju maturantov je politična. »Tukaj nisem bila nič posebej vprašana, domnevam, da ne gre za odločitev te vrste, kot poudarjamo pri starejših, da so pač življenjsko ogroženi, ampak gre za to, da se zmanjša tveganje, da mature ne bi mogli pisati, ker so bodisi zboleli ali pa so v karanteni,« je dejala.Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ, ki jo vodi Bojana Beović, je isti dan - včeraj - kot kaže izpeljala dopisno sejo. Pridobili smo njen zapisnik, v katerem je zapisano: »Člani posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ se ne strinjajo s tem, da se maturante uvrsti v prednostno skupino za cepljenje, ker ne gre za skupino s povečanim tveganjem za hud potek bolezni covid-19 in so v državi trenutno v ospredju druge zdravstvene prioritete za cepljenje.«Ali bo mnenje skupine za cepljenje politika upoštevala? Ali se bo po vseh teh mnenjih glede cepljenja maturantov, predvidenega za 23. april, kaj spremenilo? Vprašali smo na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi; odgovor še čakamo.