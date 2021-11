Drugi tir do Ivančne Gorice postaja realnost

Država namerava do leta 2030 zgraditi drugi tir od Ljubljane do Ivančne Gorice in med letoma 2030 in 2035 začeti gradnjo drugega tira do Novega mesta. Da se drugi dolenjski tir začne graditi šele v prihodnjem desetletju, za občine ob tej progi ni sprejemljivo. Župani se ne strinjajo niti s časovnico gradnje drugega tira od Novega mesta do Metlike, ki je predvidena šele po letu 2050.