Država še ni dala niti enega obljubljenega evra

Slovenija ima v register nepremične kulturne dediščine vpisanih okoli 31.000 enot in tudi te so v času naravnih nesreč ogrožene. Po podatkih zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) je divji ples narave s katastrofalnimi poplavami, ki so avgusta 2023 opustošile dobršen del države, povzročil škodo na 411 enotah kulturne dediščine. Na področju kulture in njene dediščine so obsežne vode pustile največ posledic na Gorenjskem, Koroškem in v Savinjski dolini. Na kulturnih spomenikih je nastalo za 90 milijonov evrov gmotne škode.

Do denarja iz programa za odpravo posledic neposredne škode zaradi ujme je bilo s sklepom vlade maja lani upravičenih 198 kulturnih spomenikov. Država je za obnovo teh spomenikov namenila 40 milijonov evrov, in sicer 16 lani, 17 letos in sedem za prihodnje leto.