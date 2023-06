Elektroenergetika je aktualna, vendar še zdaleč ne popularna panoga

V nadaljevanju preberite:

Ko stopim v pisarno, kjer smo bili zmenjeni za intervju, najprej opazim številne nagrade, ki krasijo njene stene in police, med katerimi je tudi ženski torzo iz idrijske čipke, Ustavo RS in knjigi Platona. Zadnjo nagrado PRO PR globe awards za pomemben prispevek k razvoju odnosov z javnostmi je prejela pred kratkim, maja. Na eni od sten je tapeta daljnovodov, zato je vsakomur takoj jasno, s čim se ukvarja podjetje, v katerem je zaposlena – z elektriko. Glavna komunikacijska direktorica v Elesu me pričaka v elegantnem rdečem kostimu in takoj pove, da so jo sodelavci sicer bolj navajeni v kavbojkah in bulerjih, saj mora biti nenehno pripravljena tudi za odhod na teren, kjer se ali seznanja z aktivnostmi, ki jih potem predstavlja javnosti, ali z aktualnimi problematikami.