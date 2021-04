Ključni poudarki Šole morda odprte 12. aprila.

6.30 Ema začenja vnovično razpravo o cepivu AstraZenece

6.20 IMF bo objavil najnovejše gospodarske napovedi za svet in posamezne članice

6.00 Poklukar: Vse sile usmerjamo v to, da se bodo šole 12. aprila odprle

Evropska agencija za zdravila (Ema) začenja novo razpravo o varnosti cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Emin odbor za varnost zdravil se bo sicer sestal, potem ko so prejšnji teden v Nemčiji zaradi primerov strjevanja krvi pri mlajših preventivno priporočili cepivo AstraZenece le za starejše od 60 let.Mednarodni denarni sklad (IMF) bo danes objavil najnovejše gospodarske napovedi za svet in članice ustanove, med drugim za Slovenijo. Po besedah generalne direktorice IMF Kristaline Georgieve bo sklad napoved svetovne gospodarske rasti nekoliko zvišal, potem ko je januarja napovedal 5,5-odstotno. Minister za zdravje Janez Poklukar je za POP TV povedal, da trenutno vse sile usmerjajo v to, da se bodo šole 12. aprila odprle. Zato predlagajo tudi ponavljajoče prostovoljno samotestiranje na domu. S prostovoljnim samotestiranjem dijakov in učencev višjih razredov osnovnih šol pa bi lahko začeli v drugi polovici aprila.