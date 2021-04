Poklukar: Vse sile usmerjamo v to, da se bodo šole 12. aprila odprle

Cilj uvedbe takega presejalnega testiranja je po ministrovih besedah tudi opolnomočenje prebivalcev. FOTO: Uroš Hočevar

Minister za zdravjeje za POP TV povedal, da trenutno vse sile usmerjajo v to, da se bodo šole 12. aprila odprle. Zato predlagajo tudi ponavljajoče prostovoljno samotestiranje na domu. S prostovoljnim samotestiranjem dijakov in učencev višjih razredov osnovnih šol pa bi lahko začeli v drugi polovici aprila.Poklukar je za POP TV potrdil, da so ena ključnih tem pogovori o delovanju šol in da se je tega vprašanja na sestanku lotila tudi svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje.»Ključno sporočilo je, da smo v rdeči fazi in v tej fazi poteka šola na daljavo. In kot minister sem dolžen predlagati rešitev, da bodo šole lahko normalno odprte, da bodo otroci hodili v šolo in da teh 11 tednov šolstvo dobil priložnost, da zaključi šolsko leto,« je dejal minister. Zato predlagajo tudi ponavljajoče prostovoljno samotestiranje dijakov in učencev z neinvazivnimi hitrimi metodami na domu.Cilj uvedbe takega presejalnega testiranja je po ministrovih besedah tudi opolnomočenje prebivalcev, da tudi sami lahko upravljajo z epidemijo oz. da so tudi sami aktivni pri upravljanju epidemije.Kot je za omenjeno televizijo dejal predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, upajo, da bodo dobili pojasnila oz. okrožnico in bodo lahko potem o možnosti samotestiranja povprašali starše ob tem, da jim bodo poslali tudi opis, kako naj bi to potekalo. Pečan je prepričan, da zelo veliko šol podatkov o tem, kolikšno je zanimanje, še nima.S pojasnili ministra je bil Pečan zadovoljen. Poklukar je dejal, da jih v naslednjih dneh z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, kot tudi z ministrstvom za izobraževanje ter vsemi odgovornimi v javnih šolskih zavodih čaka kar nekaj izzivov, da se do konca dogovorijo glede izvedbe tega projekta. Pripravlja se tudi film o tem in slikovna predstavitev, kako test izvesti. Kot je še pojasnil, pa bodo v primeru pozitivnega testa samotestirani opravili pri svojem zdravniku še PCR test, ki je potrditveni test.Se je pa minister strinjal, da je ključ do uspešne izvedbe projekta in ohranjanja odprtih šol do konca šolskega leta ravno v komunikaciji. Zato mora biti ta odprta, transparentna in kar se da široka. »In tukaj že sedaj prosim vse ravnatelje in ostale v šolstvu, da pomagajo,« je dejal.S prostovoljnim samotestiranjem dijakov in učencev višjih razredov osnovnih šol bi lahko začeli v drugi polovici aprila. Kot so poročale televizije, je za testiranje šolarjev na domu na poti 300.000 testov. Cena enega testa znaša 1,49 evra, za vse skupaj pa so odšteli pol milijona evrov, je poročala TV Slovenija. Proti testiranju šolarjev je sicer na spletu zaokrožila tudi peticija.Po sestanku svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki je imela na dnevnem redu večernega sestanka razpravo o morebitnih spremembah pri vladnem semaforju sproščanja ukrepov glede na epidemiološko stanje v državi, izjave niso bile predvidene. Po poročanju POP TV pa naj bi bili poleg ukrepov na področju šolstva v ospredju razprave tudi ukrepi na področju gostinske dejavnosti, konkretneje odpiranja teras lokalov.