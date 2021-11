Gostinci se bojijo žalostnega decembra

V nadaljevanju preberite še:

»Katastrofa! Vsak dan se vrstijo odpovedi rezevacij, tako glede večjih družb kot posamičnih obiskov,« zaskrbljeno pravi eden od znanih štajerskih gostincev. December je bil običajno za to panogo eden bolj donosnih mesecev, a zdaj že drugo leto zapored vanj zrejo z veliko negotovostjo. Skrbi jih morebitno novo zapiranje, nekateri pa so vrata zaprli kar sami, da jim ne bi bilo treba vračati državne pomoči, kot so jo ponekod morali že lani. Kaj pravijo gostinci in kje so zaprli vrata? Koliko državnih pomoči so dobili in koliko vrnili?