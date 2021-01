Erjavec umika soglasje h kandidaturi za mandatarja

Kolegij predsednika državnega zbora je bil tik pred zdajci odpovedan, navaja STA.pa umika soglasje h kandidaturi za mandatarja.Erjavec je po naših informacijah odločitev sprejel zaradi dejstva, da ima zaradi okužb z novim koronavirusom za uspeh na voljo še manj glasov, kot je kazalo v petek ob vložitvi konstruktivne nezaupnice. Podpisniki pod konstruktivno nezaupnico vladinamreč zaradi okužbe ali rizičnega stika ne morejo glasovati. Zato bo po njegovih besedah treba počakati do zagotovitve pogojev za glasovanje vseh poslancev.Ko se bodo razmere izboljšale, sledi nova vložitev nezaupnice.Člani opozicije menijo, da je glede na novo normalnost treba vsem poslancem omogočiti tajno glasovanje, čeprav so bolni ali okuženi ali v samoizolaciji, ker s tem ščitijo zdrave.Za spremembo poslovnika, s katerim bi uredili tajno glasovanje tudi na daljavo, kot tudi zamik glasovanja – do 30 dni – bi sicer potrebovali tudi podporo tudi koalicijskih poslancev. Pravniki – med drugim tudi– so včeraj sicer razmišljali, da bi poslancem ob tako pomembnem institutu, kakor je konstruktivna nezaupnica, moralo biti omogočeno tajno glasovanje, kar bi bilo po besedah Pogorelca mogoče tudi ob obstoječem poslovniku, na primer z oddajo glasovnic pred stavbo.