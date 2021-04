Evropska komisija STA odobrila 2,5 milijona evrov

Evropska komisija je v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh odobrila 2,5 milijona evrov nadomestila za STA za opravljanje njene javne službe, so danes sporočili v komisiji. »Javno financiranje bo prispevalo k zagotavljanju neodvisnih novic slovenski javnosti brez neupravičenega izkrivljanja konkurence na notranjem trgu,« so zapisali.



»Današnja odločitev bo STA omogočila, da nadaljuje s svojo pomembno javno službo. Neodvisne tiskovne agencije imajo ključno vlogo v svetu medijev. Ohranitev neodvisne nacionalne tiskovne agencije v državi članici zagotavlja medijem dostop do novic o nacionalnih in mednarodnih dogodkih s perspektive države članice. To prispeva k pluralnosti medijev in informacijskih virov v celotni EU,« je povedala komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager.



Spomnimo, da je sredstva za ohranitev agencije zagotovil konec decembra sprejet sedmi protikoronski zakon, a je Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) pod vodstvom Uroša Urbanije ocenil, da je tovrstvo financiranje vprašljivo glede skladnosti s pravili EU o konkurenci. Za oceno skladnosti so zato zaprosili Evropsko komisijo. Zakonsko določen znesek STA bo nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje, so takrat napovedali v Ukomu.



»V STA pozdravljamo odločitev Evropske komisije, ki daje zeleno luč za financiranje javne službe STA. Vlada RS je kljub namigu Evropske komisije, naj umakne zahtevo za notifikacijo državne pomoči, pri njej vztrajala. Z danes objavljeno odločitvijo pa se je izkazalo, da pri takšnem financiranju tiskovne agencije, ki opravlja javni servis obveščanja javnosti na način in pod pogoji, kot je to v primeru STA, ne gre za obliko nedovoljene državne pomoči. S tem je odpadla še ena ovira, ki jo je vlada kot družbenica STA postavila pred nemoteno financiranje STA,« so današnjo odločitev komisije pospremili v tiskovni agenciji.

