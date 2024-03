Evropski komisar napovedal pripravo predloga za pravičnejše cene za kmete

Kmetijski ministri članic EU so se danes strinjali, da je bil pri sprejemanju ukrepov za reševanje izzivov evropskega kmetijstva narejen napredek, vendar pa delo še ni končano, je sporočil belgijski minister David Clarinval. Pristojni evropski komisar Janusz Wojciechowski je med drugim napovedal pripravo predloga za pravičnejše cene za kmete.

»Danes je Evropa naredila še en pomemben korak, ki bo kmetom olajšal soočanje s težavami, s katerimi se spopadajo v okviru skupne kmetijske politike,« je Clarinval povedal po zasedanju kmetijskih ministrov v Bruslju.

Države članice so danes podprle spremembe skupne kmetijske politike (SKP), namenjene zmanjšanju administrativnega bremena, s katerim se kmetje soočajo pri izpolnjevanju pogojev za finančno podporo. Spremembe, ki jih bo zdaj obravnaval Evropski parlament, bi državam članicam in kmetom omogočile večjo prožnost pri izpolnjevanju teh pogojev, namenjenih varovanju okolja.

FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

Kmetje, ki so se danes znova zbrali ob robu zasedanja v Bruslju, sicer niso zadovoljni s temi ukrepi. Po navedbah organizatorjev protestov namreč ne naslavljajo glavne zahteve, to so pravične cene za njihove kmetijske pridelke.

Komisar za kmetijstvo Wojciechowski je napovedal, da bo komisija pripravila predlog spremembe direktive o nepoštenih trgovinskih praksah. Pri tem bo preučila možnost, da bi vanjo vključili načelo glede pravičnega plačila kmetu, da bi ta lahko pokril stroške pridelave, poleg tega pa bi mu ostalo še dovolj sredstev za nemoteno delovanje.

Zagotovil je, da se želijo izogniti dražjim cenam hrane za potrošnike. Želijo okrepiti položaj kmetov v odnosu do velikih korporacij, ki so običajno kupci pridelkov. Pravično ceno bi morali plačati ti kupci. »Potrebujemo pa evropsko rešitev,« je poudaril komisar in priznal, da teh sprememb ne bo lahko izvajati.

Kmetijski ministri članic EU so se sicer po besedah belgijskega ministra, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, strinjali, da je bil pri naslavljanju težav kmetov narejen dober napredek, vendar pa delo še ni končano.

»Zato smo komisijo pozvali, naj nadaljuje iskanje rešitev,« je povedal. V razpravi so bila po njegovih besedah večkrat omenjena določena odstopanja od pogoja v okviru skupne kmetijske politike, ki je namenjen varovanju mokrišč in šotišč.

Članice so poleg tega nakazale, da bi lahko prerazporeditev sredstev znotraj SKP omogočila odziv na trenutne izzive. Želijo pa si tudi hitrejše in enostavnejše postopke spreminjanja nacionalnih strateških načrtov za izvajanje te politike, je še pojasnil Clarinval.