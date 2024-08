Fajonova v luči vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu poziva k zadržanosti

Slovenija je zaskrbljena zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu, ki jih krepi dogajanje v Gazi, je v nedeljo v pogovoru z vršilcem dolžnosti iranskega zunanjega ministra Alijem Bagherijem Kanijem dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da za krizo v regiji ni vojaške rešitve, in vse akterje pozvala k čim večji zadržanosti.

»Za krizo ni vojaške rešitve. Naša kolektivna varnost je odvisna od spoštovanja listine Združenih narodov in mednarodnega prava. Potrebujemo takojšnje premirje v Gazi in regiji. Zdaj je čas, da Iran ravna odgovorno in potrdi svoj status v mednarodni skupnosti,« je Fajonova poudarila v telefonskem pogovoru s Kanijem.

Opozorila je, da si ne smemo zatiskati oči pred vsemi kršitvami mednarodnega humanitarnega prava, ki so se zgodile v zadnjih mesecih. »Trpljenje palestinskih civilistov podžiga ogenj po vsej regiji. Retorika, ki podpihuje sovraštvo in dodatno povečuje napetosti, pa je popolnoma nesprejemljiva,« je v nedeljo zapisala na omrežju X.

V luči tega je vse akterje pozvala k čim večji zadržanosti. »Življenja civilistov je treba zaščititi v vseh okoliščinah,« je še dodala.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki so zagrozili z odzivom. Izrael pa je zagotovil, da je pripravljen na vse možne scenarije.