Fotoutrinki le začasne sprostitve protokoronskih ukrepov

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



V javnem prometu brez večjih posebnosti

Novi vlak je iz serije 52 vlakov, ki prihajajo na slovenske železnice do leta 2022. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V omejenem obsegu je bil danes po Sloveniji sproščen javni potniški promet, odprli so se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice.Za prebivalce osrednjeslovenske, goriške, obalno-kraške in gorenjske statistične regije je z naloženo aplikacijo #OstaniZdrav od danes gibanje omejeno na območje celotne regije. Še vedno pa tudi v teh regijah veljajo preostale omejitve, torej omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter popolna prepoved zbiranja.V statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko se se danes odprle tudi trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in motornimi vozili. Vendar je možen le nakup, saj pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno. Prav tako je omejeno število strank, in sicer na eno stranko na 30 kvadratnih metrov površine, če je prostor manjši, pa na eno stranko. Že dopoldne je tako pred nekaterimi trgovinami v Ljubljani nastala vrsta čakajočih kupcev. Sprostitve omenjenih ukrepov veljajo do 23. decembra , v četrtek pa bi bilo lahko znano, kakšni ukrepi Slovenijo čakajo med prazniki.Izvajalci javnega potniškega prometa prvi dan po enomesečni prekinitvi voženj niso zaznali večjih posebnosti. Potniki, ki jih dopoldne ni bilo veliko, dosledno upoštevajo zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, so dogajanje strnili prevozniki.S sprostitvijo javnega potniškega prometa je danes potnike prvič zapeljal tudi nov Stadlerjev vlak, ki je zjutraj pripeljal iz Kamnika v Ljubljano. Del poti je z novim vlakom opravil tudi minister za infrastrukturo, ki je poudaril pomen razvitega javnega potniškega prometa in modernizacije železniške infrastrukture.Po opažanjih Nomaga javni potniški promet v Sloveniji poteka nemoteno. Ker poteka po počitniškem voznem redu, so na nekatere linije, kjer je bilo pričakovati večje število potnikov, v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o zasedenosti avtobusov umestili tudi dodatna vozila. O zasedenosti avtobusov še ne morejo poročati, a so glede na številne odzive potnikov in podatke iz klicnega centra ocenili, da so številni državljani nestrpno pričakovali vzpostavitev javnega potniškega prometa.Tudi v Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) posebnosti ne opažajo. So pa, kot so pojasnili za STA, po prvih vtisih potniki veseli, da avtobusi spet vozijo, saj vozniki poročajo o pozitivnih komentarjih s terena. Trenutno vozi 99 avtobusov LPP, po potrebi bodo dodajali nove. Potnikov sicer ni veliko, kar so tudi pričakovali. Vsi pa upoštevajo ukrepe. Na LPP so še pojasnili, da inšpekcijskih nadzorov za zdaj ni bilo, medtem ko so jih v dveh tednih pred novembrsko zaustavitvijo javnega prometa našteli okoli 80.V mariborskem mestnem prevozniku, kjer izvajajo javni prevoz samo na območju Mestne občine Maribor, prvi dan ponovnega izvajanja prevozov posebnih težav niso zaznali. Na avtobusih ni bilo večje gneče, so pa bili tisti potniki, ki so prevoz uporabili, zadovoljni, da mestni potniški promet spet deluje. Tudi na vlakih, ki so zjutraj prišli v Ljubljano, ni bilo opaziti pretirane gneče, vlaki pa vozijo po počitniškem voznem redu.Generalni direktor Slovenskih železnicje za STA dejal, da promet poteka normalno in brez posebnosti. »Prilagoditve so, mislim pa, da so potniki in osebje že navajeni po več kot pol leta takšnih ukrepov,« je dejal. Če potniki ne spoštujejo ukrepov, jih zaposleni na to opozorijo in prosijo, da upoštevajo ukrepe. Če še vedno nočejo upoštevati pravil, pa jih odstranijo z vlaka.