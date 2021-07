Francoski Figaro: Prvi dan slovenskega predsedovanja je bil fiasko

Že prvi dan slovenskega predsedovanja svetu EU je zaznamoval škandal, o četrtkovem dogajanju na Brdu pri Kranju, kjer je slovenska vlada gostila evropsko komisijo, poročajo tuji časniki. Ocenjujejo tudi, da so bile prisotne napetosti med komisijo in slovensko vlado ter da je bilo dogajanje fiasko.O »turbulentnem začetku« slovenskega predsedovanja svetu EU med drugim poroča britanski časnik Financial Times (FT). Pri tem omenja kritike predsednice komisijezaradi ravnanja slovenske vlade na področjih svobode medijev in pravosodja, medtem ko je premierbranil ravnanje vlade. »Njuna napeta tiskovna konferenca je sledila težkemu srečanju med Janšo in evropskimi komisarji, ki so bili na obisku v državi,« dodaja FT.Časnik navaja, da je premier na srečanju pokazal fotografijo dveh slovenskih sodnikov z dvema socialdemokratskima politikoma, kar da kaže na politično pristranskost slovenskega sodstva. Zato je izvršni podpredsednik komisijezavrnil udeležbo na skupinskem fotografiranju. »Preprosto ne morem biti na istem odru kot premier Janša,« je dejal nizozemski politik. Von der Leynova sicer ni omenila fotografije, a je na skupni novinarski konferenci poudarila, da so lahko tudi sodniki člani političnih strank, še piše FT.O »škandalu za zaprtimi vrati na Brdu«, na katerega sta se odzvala Timmermans in von der Leynova, piše tudi nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). »Tako se je prevzem slovenskega predsedovanja svetu EU, kar je bil namen obiska komisije, začel tudi z nesoglasji,« navaja. Poroča še, da sta bila predsednica komisije in premier na skupni novinarski konferenci mrkih obrazov in da sta si namenila komaj kakšen pogled.Francoski Figaro pa medtem piše, da je slovenski premier na srečanju z evropskimi komisarji naredil »napako«, ko je pod vprašaj postavil integriteto sodnikov. »Prvi dan slovenskega predsedovanja je fiasko,« je zapisala novinarka časnika in dodala, da se je predsedovanje Slovenije začelo »zelo slabo«.»Ozračje med Ursulo von der Leyen in Janezom Janšo v četrtek 1. julija popoldne je bilo ledeno,« še piše Figaro. O velikih napetostih med komisijo in slovensko vlado govori tudi belgijski Le Soir. Da je Slovenija predsedovanje začela s škandalom, pa so med drugim poročali še hrvaški Večernji list ter avstrijska Presse in Standard.