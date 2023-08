Generacije brez lastne strehe nad glavo

V nadaljevanju preberite:

Danes obeležujemo mednarodni dan mladih. Slovenija med državami Evropske Unije spada med tiste, kjer se mladi zelo pozno odselijo od staršev. Visoke najemnine, dragi krediti ali kreditna nesposobnost, premalo neprofitnih stanovanj oziroma neurejenost stanovanjske politike v Sloveniji pušča mlade brez lastne strehe nad glavo. S tem se podaljšuje prehod v odraslo in avtonomno življenje, posledica je tudi kasnejše ustvarjanje družine.

»Povprečen mlad človek, ki se preživlja z lastnim delom, si ne more privoščiti lastnega stanovanja, zelo težko pa odplačuje tudi tržno najemnino. To se ne dogaja le v Ljubljani in drugih večjih mestih, ampak tudi zunaj njih. Med letoma 2015 in 2022 so se cene nepremičnin v povprečju v državi dvignile za več kot 72 odstotkov, pri čemer je porast cen mnogo višji izven večjih središč, torej izven Ljubljane in Mariboru, ponekod za več kot 80 odstotkov,« je poudarila Eva Kotnik.