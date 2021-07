Generalni direktor predlagal razrešitev direktorice TV Slovenija

Novi generalni direktor Radiotelevizije Slovenijaje s sporočilom za javnost sporočil, da je predlagal razrešitev direktorice TV Slovenija. Ta po njegovih navedbah naj ne bi ukrepala »ob zgodovinsko najnižjih gledanosti televizijskih programov«. Brez predhodnega soglasja generalnega direktorja – strokovne službe niso našle pisnega dokumenta – naj bi bil prekoračen tudi finančni plan zlasti na račun dviga stroškov za zunanje sodelavce, kjer je bila postavka prekoračena za 80 odstotkov, ter nagrade, darila in reprezentanco, kjer je bila postavka prekoračena za 66 odstotkov. Očita pa ji tudi še opustitev dolžnega skrbnega ravnanja pri preverjanju pogojev poslovnega sodelovanja z RTV Slovenija.O vsebini predloga za razrešitev direktorica Televizije Slovenijaše ni želela govoriti. Je pa poudarila, da je za presojo o njeni razrešitvi pristojen programski svet, kjer ji mora biti skladno s statutom omogočen zagovor. »Direktorja Televizije Slovenija postavlja in razrešuje programski svet na podlagi strokovnih kompetenc. Svoje delo dobro opravljam in s strokovnega vidika mi ni mogoče ničesar očitati,« je še sporočila.Grah Whatmough se na naš klic ni oglasil, je pa na zadnji seji programskega sveta že nakazal možnost obračuna, ko je direktorica TV Slovenija ob razpravi o domnevni cenzuri pri objavi pogovora z izraelskim veleposlanikom in diplomski nalogi poslanca Desusa vzela v bran odgovorno urednico informativnega programa»Pritisk se dogaja zato, ker je kolegica Janežič Ambrožič odgovorna urednica, ki ne sledi nobeni politični agendi, svoje delo opravlja profesionalno in odgovorno,« je še povedala Gorščakova, ki deli mnenje varuhinje gledalčevih pravicda je v primeru poslančeve diplome napako storila fakulteta v Zagrebu, zato opravičilo ni potrebno. V primeru neobjavljenega pogovora z izraelskim veleposlanikom in očitka o cenzuri pa meni, da je bilo storjenih nekaj napak v procesu priprave prispevka. Generalni direktor, ki je bil izvoljen z glasovi programskih svetnikov blizu koalicije in je obljubljal, da menjav direktorjev ne bo, pa je trdil nasprotno. »Menimo, da so očitani domnevni etični prekrški urednice zgolj sredstvo za njeno razrešitev, ki ni strokovno utemeljena,« pa so ob tem opozorili v Društvu novinarjev Slovenije (DNS).Predsednik programskega svetaje pojasnil, da še ni jasno, kdaj bodo razpravljali o predlogu za razrešitev, saj lahko Grah Whatmough zahteva tudi sklic izredne seje – naslednja redna seja bo šele 27. septembra –, kjer pa bi zaradi časa počitnic lahko imeli tudi težavo s sklepčnostjo.Soglasje k razrešitvi mora podati večina, torej najmanj 15 od skupno 29 programskih svetnikov.