Golob bo imel v koaliciji prvo in zadnjo besedo

Robert Golob bo med drugim imel pravico, da bo gradivo, ki se bo obravnavalo v vladnem postopku, kadarkoli umaknil iz obravnave. Kaj še so zapisali v protokolu o sodelovanju koalicijski partnerji Gibanje Svoboda, SD in Levica? Preverili smo tudi, kaj bodo počeli odhajajoči ministri in kdo bo izkoristil pravico do prejemanja nadomestila plače po izteku mandata. Le Aleš Hojs je zmogel povedati, da bo nadomestilo v višini 80 odstotkov zadnje plače prejemal. Kaj pravijo drugi, ki bodo ob nastopu Golobove vlade ostali brez službe?