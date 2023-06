Golob: Pri gradnji drugega bloka so dobrodošli tudi avstrijski vlagatelji

Pri morebitni gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško bodo gotovo sodelovali tudi vlagatelji iz drugih držav in avstrijski so dobrodošli, je v intervjuju za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal premier Robert Golob. Očitke o počasnosti projekta je zavrnil z utemeljitvijo, da izkušnje iz tujine kažejo na dolgotrajnost postopkov.

»Verjamem, da bo pri projektu sodelovalo veliko vlagateljev iz drugih držav, in prav mogoče, da bo tudi kdo iz Avstrije,« je dejal premier. Odločitev o projektu naj bi sprejeli še pred volitvami spomladi 2026, leto pozneje pa naj bi o tem odločali na referendumu, je poudarila APA.

»Mislim, da bomo v prihodnjih treh letih jasno opredelili, pod katerimi pogoji bo Slovenija začela vlagati v nov blok jedrske elektrarne,« je dejal Golob. Na očitke, da vlada pri postopku zavlačuje, je odgovoril, da nobena jedrska elektrarna v Evropi v bližnji preteklosti ni bila zgrajena v predvidenem roku in v okviru prvotno zastavljenega proračuna.

Le za zahodne vlagatelje, vključno z Japonsko in Južno Korejo

»K projektu želimo pristopiti na ekonomsko najbolj smiseln način,« je pojasnil. Poudaril je, da namerava Slovenija sodelovanje pri projektu omogočiti le zahodnim vlagateljem, vključno z Japonsko in Južno Korejo.

Pri tem je ostro zavrnil očitke nasprotnikov jedrske energije. »Glede na to, da se danes dobesedno in nepovratno igramo s planetom, ki ga bomo zapustili našim otrokom, se mi zdi neodgovorno, da ne bi uporabili vseh tehnologij, ki so nam na voljo za blažitev podnebnih sprememb,« je poudaril.

Slovenski strokovnjaki poudarjajo, da so potresno varnost v krški nuklearki večkrat potrdili varnostni pregledi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Jedrska energija nedvomno ima tudi slabosti, vendar po Golobovih besedah zagotovo ne pospešuje podnebnih sprememb. »Upam in verjamem, da bomo tudi druge države prepričali, da je treba jedrsko energijo za vsaj 30-letno prehodno obdobje obravnavati kot enakovredno tehnologijo, ki pomaga zmanjševati izpuste toplogrednih plinov in ni del težave,« je dodal.

Iz Avstrije je bilo v preteklosti večkrat slišati pomisleke o načrtovani gradnji drugega bloka s poudarkom na varnostnih tveganjih. Glavni razlog je lega krške nuklearke na potresnem območju, a slovenski strokovnjaki poudarjajo, da so potresno varnost večkrat potrdili varnostni pregledi.