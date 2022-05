Golobova vlada najprej v urejanje zdravstvenega sistema in omejitev draginje

Kot je že napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki bo danes predvidoma izvoljen za mandatarja, se bo vlada najprej lotila urejanja javnega zdravstvenega sistema ter draginje, ki jo bodo omejili do jeseni.Tudi z regulacijo cen, če bo treba, a začeli bodo s prostovoljnimi dogovori z dobavitelji in trgovci, da bo vsak prevzel del bremena. »Svet danes ni v normalni situaciji in v Sloveniji si ne zaslužimo vojnih dobičkarjev in jih ne bo. Vsak bo moral prevzeti del svojega bremena na pošten in pravičen način,« je dejal Golob, ki je sicer največ časa v sojem nagovoru posvetil zdravstvu.

»Javni zdravstveni sistem je temelj, na katerem sloni vsaka socialna in pravična država. To mora biti sistem, ki bo seveda dostopen vsakomur ne glede na to, kakšen je njegov socialni status, ne glede na to, kakšna je težava, ki ga muči,« je dejal Golob in napovedal »eksperiment«, po katerem se reform ne bodo lotili le na papirju, ampak bodo pripravili načrt stresnega testa za sistem javnega zdravstva, v katerem bodo ugotovili, kje so skrajne meje zdravstvenega sistema.

Po njegovo je treba zagotoviti ustrezno organizacijo, ustrezno informatizacijo in digitalizacijo. Prav tako zagotoviti ustrezen način dela na primarnem nivoju, izkoreniniti korupcijo in zagotoviti, da bo denar sledil bolniku. »Gre za zgodovinski eksperiment z jasnim namenom, kako zastaviti sistem, da ga bomo leta 2024 res reformiran, da bo zdržal naslednjih 20 let,« je dejal.

Vrednost se ne meri samo v denarju. Obstaja množica kriterijev, kako lahko vrednost in doprinos družbi merimo. In vse se da meriti, je sklenil Golob. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kot tretjo prioriteto, pa je Golob izpostavil družbo znanja, ki je po njegovo edini način, da pridemo do nove ustvarjene vrednosti, ki pa ni nujno le materialna. »Vrednost lahko ustvarjamo zaposleni v gospodarstvu materialno, vrednost lahko ustvarjajo javni uslužbenci tako materialno kot nematerialno. Vrednost lahko ustvarjajo kulturniki, šolniki, vsi. Edini način, da bomo to vrednost dejansko maksimizirali je, ko bomo vlagali v znanje. Trije na videz enostavni ukrepi ali pa usmeritve, ampak jih je treba sistematično začeti izvajati. Na začetku se začne z digitalizacijo, začne se z zajemom podatkov in s povezljivostjo vseh sistemov. Ko imamo sisteme povezane in podatke zbrane, kar naenkrat dobimo šele dostop do informacij in takrat zaradi vidljivosti informacij sploh vemo kaj počnemo. Brez tega tavamo v temi,« je dejal.

Golob ima obljubljenih 55 glasov poslancev Gibanja Svobode, SD, Levice in obeh manjšinskih poslancev, a je že jasno, da bo vsaj en glas na tajnem glasovanju umanjkal, saj je odsotna ena od poslank Gibanja Svoboda.