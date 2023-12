Gospodarstveniki z Golobom o interventnem zakonu v zdravstvu

Predsednik vlade Robert Golob se je danes ob 9.30 srečal s predstavniki gospodarskih združenj in organizacij. Po napovedi urada vlade za komuniciranje je razprava namenjena predlogu zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Delodajalci od vlade zahtevajo umik predlaganih zakonskih rešitev, ki bi jih dodatno obremenili. Srečanja se udeležuje tudi minister za finance Klemen Boštjančič.

Med ukrepi iz predloga interventnega zakona v zdravstvu, ki se tičejo delodajalcev, je skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila za čas odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer tako, da se podaljša obdobje bolniškega nadomestila v breme delodajalca v primeru bolezni ali poškodbe z 20 na 30 dni (34. člen predloga zakona).

Poleg tega so s predlogom interventnega zakona nezadovoljne tudi farmacevtske družbe, ki predlagajo črtanje 60. člena zakona, ki se nanaša na sistemska povračila. »Če izdatki zavoda za zdravila iz drugega odstavka tega člena v koledarskem letu presežejo izdatke zavoda za ta zdravila v preteklem letu, imetniki dovoljenja za promet z zdravili iz drugega odstavka tega člena oziroma njihovi zastopniki zavodu povrnejo 40 odstotkov presežne vrednosti,« je med drugim predvideno v za farmacevtsko industrijo spornem členu. Po njihovem mnenju bi taka ureditev ogrozila dostop bolnikov v Sloveniji do novih inovativnih zdravil in postopkov zdravljenja. Sicer pa že zdaj obstaja pogodbeno urejeno povračilo, s katerim ponudniki zdravil vračajo zavodu določen del stroškov za zdravila.

Kakorkoli, interventni zakon bo na odboru za zdravstvo obravnavan 11. decembra, državni zbor naj bi ga potrjeval med 13. in 19. decembrom. Kot smo že poročali, se s sprejemanjem zakona mudi, saj vsebuje določene tehnične napotke glede januarske uveljavitve novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki bo nadomestil dopolnilno zavarovanje. Poleg teh napotkov pa prinaša še nekatere sistemske spremembe, ki razburjajo tako gospodarstvenike kot sindikate.