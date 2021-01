Gradbišča rastejo kot gobe po dežju

Stanovanja gredo za med

Športna dvorana bo najverjetneje nova

Tilen Klugler, župan mestne občine Slovenj Gradec, 18.12.2018, Slovenj Gradec [tilen klugler, slovenj gradec] Foto Tadej Regent/delo

Epidemija covida-19 ni zaustavila večmilijonskih naložb v mestni občini Slovenj Gradec. Z rekordno visokim proračunom v višini 31,5 milijona evrov je mesto, ki je tudi regijsko središče, na pragu velikega razvojnega preboja.Zanj ne bo zaslužna le občina, ampak tudi država in številni zasebni investitorji, ki vlagajo v stanovanjsko gradnjo ali pa so pripravljeni kupiti zemljišče v novonastajajoči poslovni coni v Pamečah. Največja naložba v mestu je gradnja novih šolskih stavb za potrebe slovenjgraškega šolskega centra. Investicija ministrstva za šolstvo in šport je vredna 11,6 milijona evrov.Naložba v nov bazen in park urbanih športov bo stala kar 8,6 milijona evrov. To je največja naložba v zgodovini občine, ki jo bodo uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Na ta način bodo kmalu dokončali tudi gradnjo 3,6 milijona evrov vrednega stanovanjskega bloka s 54 neprofitnimi stanovanji. Upravičenci bodo ključe novih stanovanj dobili spomladi.Na Ozarah zasebni investitorji gradijo štiri stanovanjske stolpiče. Dva bo odkupil republiški stanovanjski sklad, ki bo vseh 40 stanovanj oddal, dva bloka pa zasebni investitorji gradijo za trg. Skoraj vsa stanovanja so že prodali. Naložba je skupaj vredna okoli šest milijonov evrov. Mesto bo kmalu bogatejše še za eno stanovanjsko sosesko (Zipo), ki jo bo prav tako gradil zasebnik, in za 27 varovanih stanovanj, ki jih bo po zgraditvi (tudi ta je v rokah zasebnikov) upravljal republiški stanovanjski sklad. Prostor na Ozarah so dobili tudi graditelji individualnih hiš, ki jim je občina prodala 21 parcel na vzpetini pod Rahtelom, ter kupci štirinajstih vrstnih hiš.Pred veliko, trimilijonsko naložbo je tudi občinsko javno komunalno podjetje. Zgradilo bo novo kotlarno, iz katere se bo mesto grelo z biomaso. Občina medtem že načrtuje nove projekte: k zdravstvenemu domu bi radi zgradili večji prizidek, v katerem bi vzpostavili novo 24-urno lekarno, zagotovili boljše razmere reševalcem iz Zdravstveno-reševalnega centra Koroške ter poskrbeli za dodatne prostore za zdravstveni dom. Na lokaciji stare komunale želijo zgraditi novo športno dvorano, med upravno enoto in bolnišnico novo garažno hišo, na podeželju pa nadaljevati gradnjo vodovoda in kanalizacije.Mesto, v katero se zaradi naložb, med katerimi je tudi gradnja hitre ceste, priseljuje vse več prebivalcev od drugod, namerava popolnoma spremeniti občinski prostorski načrt in pripraviti vizijo razvoja mesta do leta 2030. »Prenove se bomo lotili, ker imamo veliko težav pri umeščanju novih dejavnosti v prostor,« je povedal slovenjgraški županV mestu ugotavljajo, da imajo gradbeni posli sicer ne velike, a v tem času vendarle zelo pomembne multiplikativne učinke na področju podjetništva in obrtništva ne le v Slovenj Gradcu, temveč tudi širše v regiji.